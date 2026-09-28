Μαρινάκης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάσο και την εταιρεία Aktor.

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι σήμερα «πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ», κάνοντας λόγο για στρατηγική σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Σε ξεχωριστή ερώτηση σχετικά με το τι του μετέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από τη συζήτησή του με την πρέσβη, κατά την οποία φέρεται εκείνη να τον προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν αν χρειαστεί, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης».

Ως προς το δεύτερο θέμα που προκύπτει από το ρεπορτάζ της WSJ σχετικά με την προώθηση της εταιρείας Aktor για τα ενεργειακά έργα και την προμήθεια αμερικανικού LNG, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε, απαντώντας σχετική ερώτηση, ότι υπάρχει ζήτημα «πολιτικού εκβιασμού».

Υποστήριξε πως η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως είναι στα σκαριά η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο εδώ και πενήντα χρόνια. Τόνισε, ακόμη, ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολύ σημαντικό project, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό εφοδιασμό τρίτων χωρών.

«Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς», είπε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως από το βράδυ της Κυριακής (27/9), τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν την κυβέρνηση για απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα που αναδύονται από το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΕΛΑΣ έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις, ζητώντας εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβεως, αλλά και απαντήσεις σχετικά με τις αναφορές του ρεπορτάζ πως η ίδια απείλησε τον Έλληνα Υπουργό με την πολιτική σταθερότητα της χώρας.