Μιχελογιαννάκης: Επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ μετά από 14 χρόνια – Πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες

Στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιστρέφει ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης, έπειτα από 14 χρόνια και μια πολιτική διαδρομή που τον οδήγησε διαδοχικά στη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και, πιο πρόσφατα, στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο κ. Μιχελογιαννάκης ανακοίνωσε την επιστροφή του με δημόσια δήλωση, στην οποία κάνει λόγο για επάνοδο στις «πολιτικές και ιδεολογικές» του ρίζες. Παράλληλα, εκφράζει τη στήριξή του στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μπορεί να αποτελέσει την κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει, «η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ», προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, αυτή την πρόταση «μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης».

Από το ΠΑΣΟΚ στη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Δημοκρατίας

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ το 2010. Το 2012 αποχώρησε από το κόμμα, έπειτα από τη διαφωνία του με το δεύτερο μνημόνιο.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στη ΔΗΜΑΡ και ακολούθως στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής. Το 2015 υπερψήφισε το τρίτο μνημόνιο.

Στην πιο πρόσφατη φάση της πολιτικής του διαδρομής είχε ενταχθεί στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, από το οποίο αποχώρησε στα τέλη του 2025, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί.

Με τη σημερινή του ανακοίνωση, επιστρέφει στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε την κοινοβουλευτική του πορεία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι».

Η αναφορά στην Κρήτη και η κριτική στην κυβέρνηση

Ιδιαίτερη θέση στη δήλωσή του καταλαμβάνει η Κρήτη, την οποία ο πρώην βουλευτής χαρακτηρίζει σημείο εκκίνησης της νέας πολιτικής του πορείας.

Ο ίδιος συνδέει την επιστροφή του με την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, συγκρότησης μιας «μεγάλης, πλειοψηφικής προοδευτικής παράταξης» και δηλώνει ότι ενώνει τις δυνάμεις του με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση στην Κρήτη, επικαλούμενος ζητήματα υποδομών, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της ακρίβειας.

Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι το νησί χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους νέους, ασκώντας κριτική σε μια πολιτική που, όπως αναφέρει, στηρίζεται στα «καλάθια» και τα επιδόματα.

«Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή»

Ο κ. Μιχελογιαννάκης δηλώνει ότι η επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

«Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας».

Καταλήγει εκφράζοντας την πρόθεσή του να συμβάλει, όπως αναφέρει, από την Κρήτη στην προσπάθεια για «την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Μιχελογιαννάκη

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.

Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.

Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.

Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής.

Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο ΕΣΥ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητά μας.

Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των “καλαθιών” και των επιδομάτων.

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».