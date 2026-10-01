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ΟΠΑΝΔΑ: «Η Ψυχική Υγεία Έχει Φωνή» - Διήμερο Φεστιβάλ 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Υγεία
16:43 - 01 Οκτ 2026

ΟΠΑΝΔΑ: «Η Ψυχική Υγεία Έχει Φωνή» - Διήμερο Φεστιβάλ 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Reporter.gr Newsroom

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Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), συνδιοργανώνουν ένα διήμερο Φεστιβάλ με τίτλο «Η Ψυχική Υγεία έχει Φωνή».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος, που αποτελεί έναν κεντρικό σταθμό για την πόλη της Αθήνας.


Για το έτος 2026, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας φέρει τον τίτλο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας «Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change» (Ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία: Αληθινές φωνές, Αληθινή αλλαγή). Στο πνεύμα αυτό, το φεστιβάλ θέτει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των βιωμένων εμπειριών των ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις ψυχικής υγείας. Μέσα από τη δράση αυτή, επιδιώκεται οι φωνές τους να ακουστούν δυνατά και να διαμορφώσουν ουσιαστικά τις πολιτικές, τις υπηρεσίες, αλλά και τη δημόσια στήριξη γύρω από την ψυχική υγεία.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν ενεργά 18 φορείς- μέλη της Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ», οι οποίοι θα πλαισιώσουν το διήμερο με:

  • Ενημερωτικά περίπτερα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών
  • Βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων, εφήβων και παιδιών
  • Καλλιτεχνικά δρώμενα και συζητήσεις
  • Επίσημους χαιρετισμούς από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Αθηναίων καθώς και συλλογικών φορέων ψυχικής υγείας

Η κορύφωση του εορτασμού θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:30 με τη ζωντανή συναυλία από το συγκρότημα «The Burger Project», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής και αλληλεγγύης.


Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

​Δήλωση συμμετοχής για τα εργαστήρια στον​ σύνδεσμο:​ https://forms.gle/4gxankRWS6sStJBX7


Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνίες & Ώρες: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 17:00 – 22:00

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 10:00 – 22:00

Τοποθεσία: Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων:

Ιστοσελίδα: argo.org.gr
Social Media: https://www.facebook.com/omospondiaargo

Συμμετέχοντες φορείς:

  • Αλθαία Α.μ.Κ.Ε.
  • ΑΛΜΑ Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικών και Πολιτιστικών Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
  • Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ
  • ΑμΚΕ Συμβάλλειν
  • ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων «Αγκαλιά»
  • ΑΝΟΔΟΣ Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
  • Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ»
  • Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
  • Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας – Το
    Περιβολάκι
  • Ε.Π.Α.Ψ.Υ. – Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
  • ΕΡΕΙΣΜΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΚΕ
  • Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής – Κινητικής Αποκατάστασης & Μέριμνας Υγείας
  • Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ» Α.μ.Κ.Ε.
  • Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
  • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
    ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» / Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση Πειραιώς 33
  • Πρώτος Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία – ΠΕΣΟΨΥ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 16:57
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