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ΕΣΑ: «Όχι άλλη μία χαμένη ευκαιρία» - 120 δόσεις για πραγματική ανάσα στην αγορά
Επιχειρήσεις
16:52 - 01 Οκτ 2026

ΕΣΑ: «Όχι άλλη μία χαμένη ευκαιρία» - 120 δόσεις για πραγματική ανάσα στην αγορά

Reporter.gr Newsroom

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Η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών μπορεί να αποτελέσει μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να συμβεί αυτό, οι όροι της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, διαφορετικά θα αποτύχει όπως αυτή των 72 δόσεων, σημειώνει σε σημερινή του παρέμβαση (1/10) ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση «ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καταθέτει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη πρόταση:

1. Μία ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές και όχι μέρος αυτών.
Να ενταχθούν όλα τα χρέη, φορολογικά και ασφαλιστικά, είτε είναι ήδη ρυθμισμένα είτε είναι αρρύθμιστα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ανακοίνωσης της νέας ρύθμισης.

Στόχος πρέπει να είναι μία ρύθμιση για όλα τα χρέη και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στις λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Επιτόκιο χαμηλότερο από το σημερινό 5,84%, αντίστοιχο με αυτό του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

3. Μείωση κατά 30% των προσαυξήσεων για όσους ολοκληρώνουν τη ρύθμιση με συνέπεια.
Η μείωση μπορεί να υπολογίζεται και να αποδίδεται στο τέλος της ρύθμισης ως επιβράβευση για την πλήρη και συνεπή εξόφληση. Είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προσαυξήσεις έχουν διογκώσει την οφειλή σε επίπεδα ακόμη και μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο.

Η αγορά δε χρειάζεται άλλη μία ρύθμιση που θα αφορά μέρος των οφειλών. Χρειάζεται μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία και δυνατότητα ένταξης όλων των οφειλετών φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι βιώσιμες και λειτουργούσες ΜμΕ χρειάζονται χώρο για να συνεχίσουν να λειτουργούν, να επενδύουν και να διατηρούν θέσεις εργασίας και όχι να διαχειρίζονται μόνο τις υποχρεώσεις τους.

Αν πραγματικά η Πολιτεία θέλει να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τώρα είναι η ώρα να το αποδείξει στην πράξη».

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