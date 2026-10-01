ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών ετών οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας

Σε χαμηλό επίπεδο των τελευταίων ετών υποχώρησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, παρά τον πιο συγκρατημένο ρυθμό των προσλήψεων.

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, στις 197.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν κατά μέσο όρο 200.000 αιτήσεις.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των αρχικών αιτήσεων από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ ο αριθμός τους παραμένει τους τελευταίους μήνες κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σε χαμηλό από τον Μάρτιο του 2023 οι συνεχιζόμενες αιτήσεις

Ακόμη πιο έντονη ήταν η υποχώρηση στις συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 11.000, στα 1,7 εκατομμύρια, για την εβδομάδα έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Μάρτιο του 2023 και αποτελεί ένδειξη ότι μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς τις απολύσεις, την ώρα που η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται σε σχετικά ισχυρά επίπεδα. Παράλληλα, ωστόσο, οι προσλήψεις κινούνται με πιο περιορισμένο ρυθμό.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αρχικών αιτήσεων, ο οποίος θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός της τάσης καθώς περιορίζει τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις, υποχώρησε στις 200.000, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων.

Στο επίκεντρο η έκθεση για την απασχόληση

Τα στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας προηγούνται της μηνιαίας έκθεσης για την αγορά εργασίας, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση στις 08:30 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Οι εκτιμήσεις που αναφέρονται στην αγορά κάνουν λόγο για διατήρηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,1% τον Σεπτέμβριο και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 85.000.

Η τελευταία διαθέσιμη μηνιαία έκθεση του υπουργείου Εργασίας έδειξε ότι τον Αύγουστο η απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκε κατά 162.000 θέσεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,1%.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας

Η πρόσφατη εικόνα παραπέμπει σε μια αγορά εργασίας όπου οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες, χωρίς όμως να καταγράφεται αντίστοιχη δυναμική στις προσλήψεις.

Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας δείχνουν ότι τον Αύγουστο παρέμειναν περίπου σταθερές, στα 7,1 εκατομμύρια, ενώ οι προσλήψεις διαμορφώθηκαν στα 5,2 εκατομμύρια και οι συνολικές αποχωρήσεις στα 5,1 εκατομμύρια.

Χωρίς την εποχική προσαρμογή, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Χαβάη, η Τζόρτζια και το Τέξας.

Τα νέα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα για τις προσλήψεις και τις θέσεις εργασίας, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική ένδειξη για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας και την αξιολόγηση της οικονομίας τους επόμενους μήνες.