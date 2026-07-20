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Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
23:15 - 20 Ιουλ 2026

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν τη Δευτέρα (20/7), καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τον τελευταίο γύρο στρατιωτικών πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτότο πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,59% στις 51.841,28 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,16% στις 7.445,94 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε πτωτικά κατά 0,05% στις 7.445,94 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές πετρελαίου εκτοξεύονται μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύεται κατά 0,91% στα 88,90 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό TWI σημειώνει άνοδο 0,77% στα 82,42 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας την ένατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε προς το μέσο της συνεδρίασης στο Λονδίνο, όταν ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης.

Ο Μπαγκαεΐ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, παρά τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις, οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα με την Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσαν να συνεχιστούν στη βάση των εθνικών συμφερόντων.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστική κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αν ισχύει αυτό, τότε μια μορφή διπλωματικής επίλυσης μοιάζει αναπόφευκτη», σχολίασε στο CNBC ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Στο μεταξύ, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών επιχείρησαν να ανακάμψουν από τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, περιορίζοντας τις πιέσεις στην αγορά. Η Micron Technology πρωταγωνίστησε στην άνοδο, κερδίζοντας πάνω από 1%, ενώ η Astera Labs ενισχύθηκε περισσότερο από 2% και η Teradyne κατέγραψε άνοδο 3%. Η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε κέρδη περίπου 2%, ενώ το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

«Ο κλάδος των ημιαγωγών και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης περνά μια υγιή φάση αναπροσαρμογής», δήλωσε ο Ντάρελ Κρονκ, πρόεδρος του Wells Fargo Investment Institute και επικεφαλής επενδύσεων για τον τομέα Wealth and Investment Management.

«Η πρόσφατη επιδείνωση της τεχνικής εικόνας αυξάνει τον κίνδυνο μιας βαθύτερης διόρθωσης προς σημαντικά επίπεδα μακροπρόθεσμης στήριξης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι των 200 ημερών. Αν και μια βραχυπρόθεσμη τεχνική αντίδραση δεν θα αποτελούσε έκπληξη, δεδομένων των υπερπουλημένων συνθηκών, η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση έχει πλέον διαταραχθεί», πρόσθεσε.

Σημειώνουμε τέλος, ότι οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα. Το ETF SMH κατέγραψε την τρίτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 23:20
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