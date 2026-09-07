ΕΥ Ελλάδος: Το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή του AI

Τις ευκαιρίες της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εκπαίδευση, εξέτασε εκδήλωση που διοργάνωσε η EY Ελλάδος στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της 90ής ΔΕΘ. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την ασφαλή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι δυνατότητες που δημιουργεί το AI για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιχειρήσεις και την Πολιτεία, οι προϋποθέσεις για την ασφαλή, συμπεριληπτική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη ενσωμάτωσή του σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και η ανάγκη πολυεπίπεδης αξιολόγησης που απαιτείται.

Η Υπουργός Παιδείας συνομίλησε με τον Χρήστο Ταραντίλη, Εταίρο και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου σχετικά με την ενσωμάτωση του AI στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ζητήματα, όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η προσαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης στην εποχή του GenAI και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Εξετάστηκαν, επίσης, η μετάβαση από τα πιλοτικά προγράμματα σε μία συνεκτική εθνική στρατηγική ενσωμάτωσης του AI στην εκπαίδευση.

Σε τοποθέτησή της, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, ήδη, στην καθημερινότητα των παιδιών μας. Δική μας ευθύνη είναι να τα βοηθήσουμε να τη χρησιμοποιούν με γνώση, ασφάλεια και κριτική σκέψη. Γι’ αυτό, θέτουμε σαφείς κανόνες, επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας και προχωράμε βήμα-βήμα: εφαρμόζουμε πιλοτικά το “AI in Schools” σε 20 Λύκεια και αναπτύσσουμε, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το EduAI, που θα δίνει στους μαθητές ασκήσεις ανάλογες με τις ανάγκες και την πρόοδό τους. Αξιολογούμε κάθε εφαρμογή πριν την επεκτείνουμε, ώστε οι νέες δυνατότητες να είναι ασφαλείς, παιδαγωγικά χρήσιμες και προσβάσιμες σε κάθε παιδί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να μάθει και τον εκπαιδευτικό να διδάξει καλύτερα. Δεν μπορεί, όμως, να αντικαταστήσει ούτε την προσπάθεια του παιδιού, ούτε την κρίση και την ευθύνη του εκπαιδευτικού».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ταραντίλης σημείωσε: «Το AI μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τη διαδικασία μάθησης, αξιολογούμε, και οργανώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιτυχής ενσωμάτωσή του πρέπει να κρίνεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες, όπως η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η μείωση του διοικητικού έργου, η ενίσχυση της συμμετοχής, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η εμπιστοσύνη και η ισότιμη πρόσβαση, χωρίς να παραμελούνται η ανθρώπινη κρίση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαφάνεια. Είναι, επομένως, απαραίτητο να ακολουθηθεί μια συνεκτική εθνική στρατηγική, με κοινά πρότυπα ποιότητας και αξιολόγηση, η οποία θα δίνει έμφαση στην πραγματική μάθηση, στην κατανόηση, στην προσπάθεια και στη δημιουργικότητα· όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα».

Στη θεματική της εκδήλωσης εμβάθυνε πάνελ, με τη συμμετοχή του Γιώργου Νικολετάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου των 100mentors και wiserwork.ai, του Λευτέρη Ντουάνογλου, Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Schoox, και του Θρασύβουλου-Κωνσταντίνου Τσιάτσου, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τον συντονισμό του Χρήστου Ταραντίλη.

Με οπτική που συνδυάζει εμπειρία από τον ακαδημαϊκό χώρο και το start-up οικοσύστημα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, το πάνελ επικεντρώθηκε στην ουσιαστική ένταξη του GenAI στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις νέες δυνατότητες. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης «έξυπνων» πλατφορμών για την εξατομίκευση της μάθησης, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών βοηθών στην εκπαίδευση, με προϋπόθεση τη διατήρηση του παιδαγωγικού ελέγχου και την προστασία των δεδομένων. Τέλος, αναδείχθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει το AI στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις μεθόδους αξιολόγησης, αλλά και οι θεσμικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την υπεύθυνη εφαρμογή του.

Η εκδήλωση της EY ανέδειξε ότι η επιτυχής ενσωμάτωση του AI στην εκπαίδευση δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογική πρόκληση. Προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστημονικής κοινότητας και επιχειρήσεων, επένδυση στις δεξιότητες και ένα σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης, ώστε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία να ενισχύουν τη μάθηση, κρατώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτική αξία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλωστε, δε θα κριθεί μόνο από όσα μπορεί να κάνει η ίδια, αλλά, κυρίως, από όσα μπορεί να κάνει καλύτερα ο άνθρωπος χάρη σε αυτήν.