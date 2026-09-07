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ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο
Οικονομία
12:22 - 07 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία στο β’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 2ο τρίμηνο του 2026.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2026, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025.

Επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης για το 2ο τρίμηνο 2026 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο 2026 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία
Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, οικονομικοί λογαριασμοί γεωργίας, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών θα αναθεωρηθούν και λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία εθνικών λογαριασμών, που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2026. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025.

  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 12:24
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