Επίσκεψη Χαρδαλιά στη Μάνδρα: Στο επίκεντρο έργα υποδομής και αντιπλημμυρικής προστασίας

Έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Στη συνάντηση με το Δήμαρχο, Αρμόδιο Δρίκο, εξετάστηκε η πρόοδος παρεμβάσεων όπως η νέα χάραξη και η αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών και η ανακατασκευή του Γυμνασίου Ερυθρών. Ακολούθως, πραγματοποίησαν αυτοψία στα αντίστοιχα εργοτάξια, προκειμένου να διαπιστώσουν την εξέλιξη των εν λόγω υποδομών και την εξέλιξη των εργασιών προόδου.

1.Επαναχάραξη και βελτίωση της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών (Π.Ε.Ο.Α.Θ.)

Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που κρίθηκε επιτακτικό, καθώς πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έρχεται να συμβάλει καθοριστικά και στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων όπως αυτά που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2017. Τότε, η περιοχή της Μάνδρας είχε βιώσει μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

Με τη νέα χάραξη της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη βελτίωση της υφιστάμενη, συνολικού προϋπολογισμού 46.700.000 ευρώ, αποφεύγονται πλήρως οι επικίνδυνες διασταυρώσεις του οδικού άξονα με το ρέμα Σούρες. Η νέα διαδρομή θα διαθέτει μόνο δύο γεφυρώσεις, στο αρχικό και τελικό σημείο του νέου τμήματος, με ειδική μελέτη στη θέση όπου το «Σκυλόρεμα» εκβάλλει στο ρέμα Σούρες. Με αυτό τον τρόπο, η νέα χάραξη διασφαλίζει πλήρως την οδό από μελλοντικές πλημμύρες και τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Παράλληλα, στο υπόλοιπο τμήμα των 7,40 χιλιομέτρων πραγματοποιούνται εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης, με στόχο την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και την ενίσχυση της κυκλοφορίας προς και από τη Θήβα. Να σημειωθεί ότι η Π.Ε.Ο.Α.Θ. αποτελεί έναν βασικό οδικό άξονα, χωρίς διόδια, που εξυπηρετεί τόσο την τοπική κυκλοφορία όσο και σημαντικό μέρος των μετακινήσεων προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

2.Ανακατασκευή Γυμνασίου Ερυθρών

Το έργο αφορά στην πλήρη ανακατασκευή του κτηριακού συγκροτήματος, προϋπολογισμού 1.240.000 ευρώ, είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» και έχει ως φορέα υλοποίησης την ΚΤΥΠ Α.Ε. Περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού στο διώροφο κτήριο όπου στεγάζονται αίθουσες και διοικητικοί χώροι, καθώς και βελτιώσεις στο δεύτερο κτήριο που λειτουργεί ως Γυμναστήριο με βοηθητικούς χώρους. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προσθήκη ανελκυστήρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, πίνακες, φωτισμός, συστήματα κλιματισμού, πυρανίχνευση, κ.λπ.) καθώς και διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος χώρου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους 150 μαθητές που φέρει ως δυναμικότητα η σχολική μονάδα. Πρόκειται για ένα έργο με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, που ανταποκρίνεται στις πάγιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θεραπεύει μια πολυετή έλλειψη στις υποδομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Ερυθρών.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς: «Η Δυτική Αττική βρίσκεται για εμάς στην κορυφή των προτεραιοτήτων Όταν μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τα βλέμματά μας στρέφονται προς τα δυτικά, καθώς εργαζόμαστε καθημερινά προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισότητες που για χρόνια βάραιναν την περιοχή, τόσο σε επίπεδο κατανομής πόρων όσο και σε επίπεδο υλοποίησης αναγκαίων έργων.

Το μεγάλο έργο της επαναχάραξης και βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών αποτελεί βασικό κρίκο στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας για την ανθεκτικότητα της Δυτικής Αττικής. Χαράσσουμε δρόμους που σώζουν ζωές. Γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο έργο έχουμε κινηθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και να προχωρούμε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Προθεσμία περαίωσης του είναι ο Ιούλιος του 2028 και μεριμνούμε προκειμένου να μην πάρει παρατάσεις. Ήδη το πρώτο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί κατά 35%.

Αναφορικά με το έργο των φράγματων ανάσχεσης σε περιπτώσεις πλημμυρών των ρεμάτων Σαρανταπόταμου και Άϊ Γιάννη, στην περιοχή των Βιλίων, επιδιώκουμε να προχωρήσουν κι αυτά το ταχύτερο δυνατό μέσω της εξασφάλισης ποσού της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα AntiNero. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φροντίζουμε να χρηματοδοτούμε τα έργα μας, μέσα από 19 διαφορετικά εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Βήμα με το βήμα, μέρα με την ημέρα, ολοκληρώνουμε όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες».

Για το έργο της ανακατασκευής του Γυμνασίου Ερυθρών ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις στην παιδεία και χωρίς ασφαλείς, σύγχρονες σχολικές υποδομές. Στις Ερυθρές, όπως διαπιστώνεται, γίνεται πράξη η ανακατασκευή του σχολικού συγκροτήματος. Προχωράμε δυναμικά για να παραδώσουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς μας έναν χώρο αντάξιο των αναγκών τους, με όλες τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ. Το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του ότι η Δυτική Αττική γυρίζει σελίδα».

Και πρόσθεσε: «Εξετάζουμε σοβαρά την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην περιοχή. Η λογική του άλλωστε, είναι να μειώσουμε τους χρόνους απόκρισης για τον ασθενή που βρίσκεται μακριά από νοσοκομείο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτή είναι η λογική πίσω από τη δημιουργία των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου — να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας προς όλους».

Από την πλευρά του, ο κ. Δρίκος ανέφερε ότι: «Χάρις στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, προχωρά το μεγαλύτερο έργο της περιοχής μας, η νέα χάραξη της Παλαιάς Οδού Αθηνών – Θηβών, η οποία αφενός φέρνει μειώνει τις αποστάσεις και αφετέρου ενισχύει την αντιπλημμυρική μας θωράκιση. Υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς φαίνεται ότι είναι μπροστά και από τα χρονοδιαγράμματα, με πολλαπλές εστίες εργοταξίων οι οποίες δουλεύουν ταυτόχρονα.

Από εκεί και πέρα έχει μπει μια σειρά ως προς την υλοποίηση κι άλλων σημαντικών έργων για τον τόπο μας, όπως η περάτωση Γυμνασίου-Λυκείου στις Ερυθρές, ένα έργο 15ετίας που ταλανίζει την κοινωνία. Ευελπιστούμε να έχει παραδοθεί στους μαθητές, το πρώτο εξάμηνο του 2026».