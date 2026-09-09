Χαρδαλιάς: Η οδική ασφάλεια δεν χωρά εκπτώσεις – Έργα 2,16 εκατ. ευρώ στη Δυτική Αθήνα

Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος σε τμήμα 1.900 μέτρων και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Φυλής, επέβλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια νυχτερινής αυτοψίας που πραγματοποίησε στο σημείο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο έργο συντήρησης οδών σε συνολικά επτά δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών, ύψους 2,16 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

«Η οδική ασφάλεια είναι για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Και στη Δυτική Αθήνα, που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, συνεχίζουμε να το αποδεικνύουμε, καθημερινά, με έργα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης οδών, ύψους 2,16 εκατ. ευρώ, παρεμβαίνουμε σε Κεντρικό, Δυτικό και Βόρειο Τομέα.

Ολοκληρώσαμε ασφαλτοστρώσεις στη λεωφόρο Φυλής και στον Βόρειο Τομέα, στην Αναστασίου Σκούφου, την Αγίου Τρύφωνος, την Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης και την Αγίου Σύλλα.

Απόψε βρισκόμαστε ξανά στη Λεωφόρο Φυλής, όπου ανακατασκευάζουμε 1.900 μέτρα οδοστρώματος και στις δύο κατευθύνσεις, στα όρια Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Ακολουθούν η λεωφόρος Θηβών στο Αιγάλεω και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, η Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, η Τατοΐου στην Κηφισιά, η Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία και η Χαλανδρίου στην Αγία Παρασκευή.

Συνολικά υλοποιούμε 31 έργα οδικής ασφάλειας, 192,9 εκατ. ευρώ, με τα 18 ήδη ολοκληρωμένα, σε εξέλιξη ή δημοπράτηση.

Γιατί για εμάς η οδική ασφάλεια δεν χωρά εκπτώσεις. Είναι ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη. Και αυτή την ευθύνη την κάνουμε πράξη, κάθε μέρα, σε κάθε δρόμο της Αττικής».

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, που βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια στην περιοχή και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά για την άμεση ανταπόκριση.

Πριν από λίγα χρόνια δημιουργήσαμε τα πεζοδρόμια στην περιοχή, καθώς η Φυλής στο ύψος του Καματερού ήταν ένας επικίνδυνος δρόμος. Εκκρεμούσε η ασφαλτόστρωση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο, κάτι που υλοποιείται σήμερα με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, με αποτέλεσμα η Φυλής να γίνεται ακόμα πιο ασφαλής για τα οχήματα και τους πεζούς».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Χαρά Μπιτζιλέκη και άλλα υπηρεσιακά στελέχη.

Προτεραιότητα, ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στο Λεκανοπέδιο

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ασφαλτοστρώσεις, συνολικού μήκους 5.159 μέτρων και ειδικότερα:

Στην κάθοδο της οδού Φυλής, από Φυλής 41 – Νησίδα έως Μπίμπιζα, καθώς και στην άνοδο από Έκτορος έως Καπετάν Βερα, σε μήκος 2.054 μέτρων,

Στην οδό Αναστασίου Σκούφου, από πλατεία Π. Πεντέλης έως Λεωφόρο Διονύσου, σε μήκος 622 μέτρων

Στην Οδό Αγίου Τρύφωνος, από Αναστασίου Σκούφου έως πλατεία Π. Πεντέλης, σε μήκος 484 μέτρων,

Στην Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης σε μήκος 627 μέτρων και

Στην οδό Αγίου Σύλλα, από Κηφισίας έως Θεμιστοκλέους, σε μήκος 1.372 μέτρων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδικής ασφάλειας στα παρακάτω σημεία:

Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από την αρχή της νησίδας νεκροταφείου μέχρι τη Φλωρίνης και έξω από τον «Σκλαβενίτη»,

Στον Δήμο Κηφισιάς: Στην οδό Τατοΐου, από την Χ. Τρικούπη έως την Όθωνος,

Στον Δήμο Νέας Ιωνίας: Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, από τη Λ. Κύμης έως τη Χρήστου Μάντικα,

Στον Δήμο Χαλανδρίου: στην οδό Παλαιολόγου, από τη Λ. Κηφισίας έως την Εθνικής Αντιστάσεως και από την Εθνικής Αντιστάσεως έως την Πλατεία Κέννεντυ,

Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής: στην οδό Χαλανδρίου, από τη Γαρυττού έως τη Λ. Μεσογείων,

Στον Δήμο Αιγάλεω: στη Λεωφόρο Θηβών, από τη Λ. Αθηνών έως την Ιερά Οδό, στον Κόμβο Ιεράς Οδού και στο τμήμα από Ιερά Οδό μέχρι Πέτρου Ράλλη.

Υπενθυμίζεται, ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση 300+1 έργων και 50+1 παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής μέχρι το 2028, περιλαμβάνονται 31 έργα οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 193 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 18 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, ενώ τα 13 έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να έχουν δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2028.

Το οδικό δίκτυο που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής φτάνει τα 1.623 χλμ και οι υποδομές που περιλαμβάνονται αφορούν 157 οδογέφυρες, 12.780 φανάρια, 3.592 διαβάσεις, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χλμ στηθαία ασφαλείας, με το ετήσιο κόστος συντήρησής του να ανέρχεται σε 43,2 εκ. ευρώ.