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Για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, οι Ιαχές είναι ένα έργο – μαρτυρία της λαχτάρας για ζωή
Magazino
07:40 - 12 Ιουλ 2025

Για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, οι Ιαχές είναι ένα έργο – μαρτυρία της λαχτάρας για ζωή

Reporter.gr Newsroom
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Μία ημέρα πριν την πρεμιέρα των Ιαχών, μιλήσαμε με τον μουσικό Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη γι΄ αυτό το ιδιαίτερο μωσαϊκό που θα παρουσιάσει στη Μικρή Επίδαυρο. Πώς η αρχαία τραγωδία και η ποίηση συναντούν το gospel, τη jazz και τη μουσική της Ανατολής; Πώς η μουσική μπορεί να αφηγηθεί τη σκλαβιά, τον πόνο και την ελπίδα; Στις Ιαχές, οι κραυγές του πόνου ενώνονται με τις νότες της λαχτάρας για ζωή, σε μια σύνθεση που μετατρέπει τη μνήμη και το βίωμα σε ήχο ελπίδας.

Πώς ηχούν οι σκέψεις του πρόσφυγα και του αιχμάλωτου; Πώς μεταφράζεται σε ήχο η αίσθηση πως ο άνθρωπος καταντά «πραμάτεια», όπως το έθεσε ο Σεφέρης; Με τέτοια ερωτήματα να φωτίζουν τη διαδρομή της, η παράσταση Ιαχές, που παρουσιάζεται στις 11 και 12 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025, συνθέτει μια πρωτότυπη μουσική και ποιητική διαδρομή πάνω στα πανανθρώπινα τραύματα της σκλαβιάς, του ξεριζωμού, της απώλειας – μα και πάνω στη λαχτάρα για ζωή.

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