Για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, οι Ιαχές είναι ένα έργο – μαρτυρία της λαχτάρας για ζωή

Πώς ηχούν οι σκέψεις του πρόσφυγα και του αιχμάλωτου; Πώς μεταφράζεται σε ήχο η αίσθηση πως ο άνθρωπος καταντά «πραμάτεια», όπως το έθεσε ο Σεφέρης; Με τέτοια ερωτήματα να φωτίζουν τη διαδρομή της, η παράσταση Ιαχές, που παρουσιάζεται στις 11 και 12 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025, συνθέτει μια πρωτότυπη μουσική και ποιητική διαδρομή πάνω στα πανανθρώπινα τραύματα της σκλαβιάς, του ξεριζωμού, της απώλειας – μα και πάνω στη λαχτάρα για ζωή.
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