ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινστιτούτο ifo: Σημαντική μείωση του αριθμού των νέων κατοικιών στην Ευρώπη το 2025
Ειδήσεις
11:35 - 11 Ιουλ 2025

Ινστιτούτο ifo: Σημαντική μείωση του αριθμού των νέων κατοικιών στην Ευρώπη το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αριθμός των κατοικιών που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη μειώθηκε σε 1,46 εκατομμύρια μονάδες το 2025, από 1,55 εκατομμύρια το 2024, ενώ για το 2026 αναμένεται μόνο μια μικρή αύξηση σε 1,51 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του δικτύου πρόβλεψης EUROCONSTRUCT, του οποίου μέλος είναι το Ινστιτούτο ifo. 

«Διάφοροι παράγοντες έχουν εμποδίσει την κατασκευαστική δραστηριότητα σε πολλές χώρες: υψηλότερα επιτόκια, απώλεια αγοραστικής δύναμης και απότομη αύξηση του κόστους κατασκευής, αλλά και επιρροές όπως η αλλαγή στις επιδοτήσεις για νέες κατασκευές ή οι αυξήσεις φόρων», λέει ο Ludwig Dorffmeister, εμπειρογνώμονας του ifo στον τομέα των κατασκευών.

Στη Γερμανία, αναμένεται να ολοκληρωθούν μόνο 205.000 κατοικίες το 2025 (μείωση 19%) και 185.000 το 2026 (μείωση 10%). «Σε μια αγορά που εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη, οι γενικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των πραγματικών μισθών, των τιμών των ακινήτων και των εφικτών ενοικίων, έχουν βελτιωθεί κάπως», λέει ο Dorffmeister. Ωστόσο, ο αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών δεν αναμένεται να αυξηθεί ξανά μέχρι το 2027 και τότε μόνο σε περίπου 195.000 κατοικίες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2025 υπάρχουν ισχυρότερα θετικά σημάδια σε λίγες μόνο χώρες, όπως η Τσεχία με +27%, η Σουηδία με +21% και η Ουγγαρία με +20%. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων συνεχίζει να μειώνεται σε δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας (-14%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (-10%).

Όσον αφορά στον πληθυσμό, μόνο η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ελβετία θα ολοκληρώσουν περισσότερες από 5 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους το 2025. Σε αντίθεση με τη Γαλλία με 3,7 κατοικίες, μόνο λίγο περισσότερες από 2 κατοικίες κατασκευάζονται στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Η Ιταλία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 1,6 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μαϊμού» επιστροφές από την ΑΑΔΕ: Εξαπάτησαν πολίτες με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Ειδήσεις

«Μαϊμού» επιστροφές από την ΑΑΔΕ: Εξαπάτησαν πολίτες με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Μεταναστευτικό: Για τον Βελόπουλο η λύση είναι οι «βομβαρδισμοί»
Ανεμοδείκτης

Μεταναστευτικό: Για τον Βελόπουλο η λύση είναι οι «βομβαρδισμοί»

ΥΠΑ: Στην τελική φάση η προετοιμασία του Διαγωνισμού υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΑ: Στην τελική φάση η προετοιμασία του Διαγωνισμού υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη
Περιβάλλον

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις
Ειδήσεις

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ