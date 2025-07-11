Ινστιτούτο ifo: Σημαντική μείωση του αριθμού των νέων κατοικιών στην Ευρώπη το 2025

Ο αριθμός των κατοικιών που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη μειώθηκε σε 1,46 εκατομμύρια μονάδες το 2025, από 1,55 εκατομμύρια το 2024, ενώ για το 2026 αναμένεται μόνο μια μικρή αύξηση σε 1,51 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του δικτύου πρόβλεψης EUROCONSTRUCT, του οποίου μέλος είναι το Ινστιτούτο ifo.

«Διάφοροι παράγοντες έχουν εμποδίσει την κατασκευαστική δραστηριότητα σε πολλές χώρες: υψηλότερα επιτόκια, απώλεια αγοραστικής δύναμης και απότομη αύξηση του κόστους κατασκευής, αλλά και επιρροές όπως η αλλαγή στις επιδοτήσεις για νέες κατασκευές ή οι αυξήσεις φόρων», λέει ο Ludwig Dorffmeister, εμπειρογνώμονας του ifo στον τομέα των κατασκευών.

Στη Γερμανία, αναμένεται να ολοκληρωθούν μόνο 205.000 κατοικίες το 2025 (μείωση 19%) και 185.000 το 2026 (μείωση 10%). «Σε μια αγορά που εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη, οι γενικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των πραγματικών μισθών, των τιμών των ακινήτων και των εφικτών ενοικίων, έχουν βελτιωθεί κάπως», λέει ο Dorffmeister. Ωστόσο, ο αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών δεν αναμένεται να αυξηθεί ξανά μέχρι το 2027 και τότε μόνο σε περίπου 195.000 κατοικίες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2025 υπάρχουν ισχυρότερα θετικά σημάδια σε λίγες μόνο χώρες, όπως η Τσεχία με +27%, η Σουηδία με +21% και η Ουγγαρία με +20%. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων συνεχίζει να μειώνεται σε δέκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας (-14%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (-10%).

Όσον αφορά στον πληθυσμό, μόνο η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ελβετία θα ολοκληρώσουν περισσότερες από 5 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους το 2025. Σε αντίθεση με τη Γαλλία με 3,7 κατοικίες, μόνο λίγο περισσότερες από 2 κατοικίες κατασκευάζονται στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Η Ιταλία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 1,6 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους.