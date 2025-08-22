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Δούκας - «Αυτοδιοικητικό Μέτωπο»: Τρία αιτήματα στον Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ
Αυτοδιοίκηση
12:08 - 22 Αυγ 2025

Δούκας - «Αυτοδιοικητικό Μέτωπο»: Τρία αιτήματα στον Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν  σε πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση  με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της Παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΡΑ», Χάρη Δούκα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Κάθε χρόνο και χειρότερα», ήταν η κοινή διαπίστωση των αιρετών στους δήμους, καθώς μεγάλα προβλήματα του θεσμού επιδεινώνονται, όπως είναι τα οικονομικά, ενώ προστίθενται και νέα όπως οι αποτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας και στα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης του νερού κα των απορριμμάτων.

Παρ’ όλα αυτά και φέτος η Αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενόψει ΔΕΘ.

Η Παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ» ζητά έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και συνάντηση με τον πρωθυπουργό, πριν την ΔΕΘ, προκειμένου να συζητηθούν:

1. Η ενίσχυση των δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνοσμα των 7,9 δισ. ευρώ.

2. Ο επανασχεδιασμός της Αντιπυρικής Προστασίας, καθώς και φέτος χιλιάδες στρέμματα γης, σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.

3. Η άμεση ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για την διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων και την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι αιρετοί δεν μπορούν να παραμένουν θεατές σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τις προσπάθειες των δήμων να δράσουν αποτελεσματικά, επισήμανε ο Χάρης Δούκας και απηύθυνε κάλεσμα για την συγκρότηση ενός Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ.

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