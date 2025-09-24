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Χαρδαλιάς: Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων φέρνει νέα πνοή στην πόλη και αναβαθμίζει τη ζωή των πολιτών
Αυτοδιοίκηση
15:03 - 24 Σεπ 2025

Χαρδαλιάς: Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων φέρνει νέα πνοή στην πόλη και αναβαθμίζει τη ζωή των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Προγραμματική σύμβαση για τη βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων, εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με το Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρη Φραγκάκη και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γιώργο Κορμά. 

Η ανάπλαση, συνολικού προϋπολογισμού 5,06 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η σύμβαση προβλέπει την πλήρη αναμόρφωση του παράδρομου, από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Αριστοτέλους, σε μήκος 1.758 μέτρων. Το τμήμα αυτό θα μετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, με διαπλατυσμένα πεζοδρόμια, νέες φυτεύσεις και σύγχρονο φωτισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών που κινούνται πεζή ή με ποδήλατο. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία.

Οι παρεμβάσεις

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:

  • Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και αναδιαμόρφωση του παράδρομου.
  • Επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού με τοπικές διαπλατύνσεις και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης.
  • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED σε νέους ιστούς.
  • Δημιουργία χώρων πρασίνου και νέων φυτεύσεων.
  • Κατασκευή κρίσιμων υποδομών, όπως συστήματα απορροής όμβριων υδάτων και συναφείς τεχνικές εγκαταστάσεις.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 42 μήνες. Το έργο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στρατηγικής σημασίας παρέμβαση

Τον περασμένο Μάιο, ο κ. Χαρδαλιάς είχε επισκεφθεί το σημείο όπου θα υλοποιηθεί το έργο, υπογραμμίζοντας την αξία του για την περιοχή. Η ανάπλαση αναμένεται να δημιουργήσει μια πιο λειτουργική, φιλική και βιώσιμη αστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και καθιστώντας τον παράδρομο νέο πόλο έλξης.

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, «η υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά την αφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική. Με την ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στο Παπάγου – Χολαργό, επενδύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο και πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, που θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη».

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε: «Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιμων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μας για βιοκλιματικές αναπλάσεις που σέβονται τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, για την άψογη συνεργασία. Μόνο με συνέργειες μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας».

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