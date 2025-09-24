Κικίλιας: Στρατηγικές υποδομές και ναυτιλία το «κλειδί» για ανάπτυξη και γεωπολιτική ενίσχυση της Ελλάδας

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τον χαιρετισμό του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας στρατηγικών υποδομών για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χρήση του LNG παίζει καθοριστικό ρόλο και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει κρίσιμες υποδομές για την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας, με την προσδοκία πως οι σχετικές επενδύσεις θα αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον. «Η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι και η πρωτογενής παραγωγή είναι διαχρονικά οι βασικοί παράγοντες που κινούν την οικονομία. Στρατηγικά, επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς, για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την ευημερία της κοινωνίας», τόνισε.

Αναφερόμενος στα ελληνικά λιμάνια, επισήμανε πως είναι κρίσιμο να αναγνωρίσει κανείς τη σημασία που έχουν ως κόμβοι μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδιαίτερα στα containers, στα χύδην φορτία και στο LNG. Παράλληλα, ανέδειξε το στρατηγικό βάρος του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος κατέχει το 20% του παγκόσμιου και το 60% του ευρωπαϊκού στόλου, κάτι που – όπως είπε – ενισχύει τη γεωστρατηγική αξία της χώρας και ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλα κράτη.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε επίσης τη σημασία της ακτοπλοΐας, λέγοντας πως δεν μπορεί να παραγνωριστεί, και πως η ανανέωση του στόλου και η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών αποτελούν βασικούς στόχους για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πολίτες και τουρίστες.

Υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως στη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και το real estate, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι χωρίς ισχυρές υποδομές αυτοί οι τομείς δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Παρότι υπάρχουν θεσμικά και διαδικαστικά εμπόδια όπως περιβαλλοντικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και δικαστικές εμπλοκές, δήλωσε πως βασική του προτεραιότητα είναι να επιταχυνθεί η απόδοση των λιμενικών έργων και του νέου ακτοπλοϊκού στόλου.

«Όπως καταφέραμε να εκσυγχρονίσουμε τη δημόσια διοίκηση και να ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας, έτσι σκοπεύουμε να κινηθούμε και στον τομέα της ναυτιλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αναβάθμιση των λιμένων και των μαρινών θα ενισχύσει τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και τα έσοδα για τα νησιά και την εθνική οικονομία.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι αυτά τα έργα ξεπερνούν κομματικά όρια και κυβερνητικές θητείες. «Αφορούν τις επόμενες γενιές. Για να έχουν ευκαιρίες να ζήσουν και να δημιουργήσουν στη χώρα τους, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια και να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε το δημογραφικό. Αυτό απαιτεί σύμπνοια και συντονισμένη δουλειά, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά, με μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα», κατέληξε.