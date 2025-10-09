Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Στο πλαίσιο των συνεχών επισκέψεών του στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Γιάννη Τομπούλογλου σε μια σύσκεψη εργασίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αντιπλημμυρική θωράκιση αλλά και σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η πρόοδος και ο προγραμματισμός των εξής σημαντικών έργων:

Ολοκλήρωση νέου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων στην οδό Σκρα

Ένα κρίσιμο έργο για την περιοχή ολοκληρώθηκε τρεις μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ο νέος αγωγός, μήκους περίπου 1.200 μέτρων, καταλήγει στον ποταμό Κηφισό και ενισχύει αποφασιστικά την αντιπλημμυρική προστασία της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και των γύρω Δήμων. Το κόστος ανήλθε σε 3,85 εκατ. ευρώ, καλυμμένο εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε: «Η παράδοση του έργου, τρεις μάλιστα μήνες νωρίτερα από τον αρχικό μας σχεδιασμό, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της νέας αντίληψης που διέπει τη διοίκηση της Περιφέρειας».

Κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων στο ρέμα Γιαμπουρλά

Έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ που δρομολογείται από την Περιφέρεια για την κάλυψη ενός διαρκούς αιτήματος των κατοίκων και την ενίσχυση του δικτύου αντιπλημμυρικής προστασίας.

Αντιστήριξη πρανών και ενίσχυση γέφυρας Ξάνθου – Μεγακλέους στον Ποδονίφτη

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια της διέλευσης πεζών και οχημάτων και στην αντιμετώπιση της διάβρωσης που είχε υποστεί η γέφυρα μήκους περίπου 52 μέτρων.

Ανέγερση νέου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Έργο προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ για την ανέγερση τριώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 257,41 τ.μ., με σύγχρονες υποδομές, ιατρεία, αίθουσες δραστηριοτήτων και χώρους φυσικοθεραπείας για την υποστήριξη των ηλικιωμένων.

Ανάπλαση Λεωφόρου Δεκελείας και Πλατείας Πατριάρχου

Έργο προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει πλήρη αναμόρφωση του κεντρικού άξονα της πόλης, με ευρύχωρα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, νέες φυτεύσεις, σύγχρονο φωτισμό και εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στην παρέμβαση περιλαμβάνεται και η ανάπλαση του πάρκου Μικρασιατών, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης για την αποσυμφόρηση του κέντρου.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια γειτονιά που σημάδεψε τα εφηβικά μου χρόνια και που κουβαλάει τη ζωντάνια και την αγωνιστικότητα των ανθρώπων της. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας, ξεκινήσαμε δουλειά μαζί με το Δήμαρχο -όπως κάνουμε και στους 66 Δήμους της Αττικής μας- για να ξεμπλοκάρουμε έργα που λιμνάζουν επί δεκαετίες. Τα αντιπλημμυρικά έργα και ειδικά ο νέος συλλεκτήριος αγωγός στην οδό Σκρα ήταν από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Δεν πανηγυρίζουμε για την ολοκλήρωσή του. Φροντίσαμε να κάνουμε το αυτονόητο. Τα έργα εξελίσσονται όταν υπάρχει σαφής προγραμματισμός, συνεχής επίβλεψη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό και τα έργα που ξεκινάμε, τα τελειώνουμε. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Δεκελείας θα αποτελέσει τομή για την πόλη και θα αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων».

Από την πλευρά του, ο κ. Τομπούλογλου, τόνισε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, κ. Χαρδαλιά, για την επίσκεψη και κυρίως για την άμεση και ουσιαστική συνεργασία μας. Όλο αυτό το διάστημα, έχουμε πράγματι άμεση επικοινωνία και τρέξαμε έργα μείζονος σημασίας για το Δήμο μας. Το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα, που για 25 χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα, υλοποιήθηκε με συνέπεια και παραδόθηκε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Είναι ένα έργο που ήδη απέδειξε την αξία του, καθώς λειτούργησε άψογα στην πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη, για να υλοποιήσουμε μαζί με την Περιφέρεια όλα τα έργα που θα αναβαθμίσουν την πόλη μας».