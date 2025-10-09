ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου
Περιβάλλον
12:40 - 09 Οκτ 2025

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Reporter.gr Newsroom
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δύο ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων, όπως είχε αποφασιστεί ήδη από το 2014. Συγκεκριμένα, η χώρα δεν είχε σταματήσει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου εθνικού πάρκου της Ζακύνθου — ενός προστατευόμενου οικοτόπου της θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Ο συγκεκριμένος χώρος ήταν υπερκορεσμένος και παρουσίαζε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα, το Δικαστήριο επιβάλλει στην Ελλάδα:

  • χρηματική ποινή ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης από τη δημοσίευση της νέας απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με εκείνη του 2014, και

  • κατ’ αποκοπήν πρόστιμο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ 2014 και 2023 υπήρξε συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Ζακύνθου και τη συμμόρφωση προς την παλαιότερη απόφαση. Επειδή η Ελλάδα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα, η Επιτροπή απέστειλε το 2017 προειδοποιητική επιστολή και, το 2024, προσέφυγε εκ νέου στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο της προειδοποίησης (28 Ιουνίου 2017), η Ελλάδα δεν είχε ούτε καταρτίσει σχέδιο συμμόρφωσης ούτε διακόψει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο οποίος συνέχισε να δέχεται απόβλητα έως το τέλος του 2017.

Οι οικονομικές κυρώσεις θεωρούνται ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το ιστορικό επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της Ελλάδας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, τη μακρά διάρκεια μη συμμόρφωσης μετά την απόφαση του 2014, καθώς και τη δημοσιονομική δυνατότητα του ελληνικού κράτους.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 12:45
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ