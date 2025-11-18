Δούκας προς ΠΟΜΙΔΑ: Να μεταφερθούν στους δήμους τα έσοδα απ' το τέλος ανθεκτικότητας
19:42 - 18 Νοε 2025

Δούκας προς ΠΟΜΙΔΑ: Να μεταφερθούν στους δήμους τα έσοδα απ' το τέλος ανθεκτικότητας

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, απάντησε σήμερα (18/11) μέσω επιστολής στο αίτημα του ΠΟΜΙΔΑ για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΟΜΙΔΑ, είχε αποστείλει επιστολή στο Δήμαρχο Αθηναίων την Κυριακή μέσω της οποίας ζητούσε μείωση 5% στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2026.

Ο Χάρης Δούκας, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι το αίτημα του Προέδρου του ΠΟΜΙΔΑ δεν απευθύνθηκε στην Κεντρική Ένωση των Δήμων, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένει από τον ΠΟΜΙΔΑ να ζητήσει από την κυβέρνηση τη μεταφορά των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στους δήμους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή του δημάρχου Αθηναίων:

«Κύριε Πρόεδρε,

Μας προξενεί εντύπωση ότι η επιστολή σας για τα δημοτικά τέλη, απευθύνεται μόνο στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ακόμη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμη η συζήτηση και η συνεργασία μας για τα ακίνητα στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα για τα εξής θέματα:

1ον Πως θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

2ον Πως θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέματα αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

3ον Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Περιμένουμε επίσης να ζητήσετε από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών σας που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προκειμένου οι πόλεις να βελτιώσουν τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους. Κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα, θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες», όπως χαρακτηριστικά κατέληξε.

