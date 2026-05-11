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ΠΟΜΙΔΑ για δασικά ακίνητα: Ζητά άμεσα μεταβιβαστικά συμβόλαια για όσους έχουν δικαιωθεί από τις δασικές επιτροπές
Ακίνητα
11:39 - 11 Μάι 2026

ΠΟΜΙΔΑ για δασικά ακίνητα: Ζητά άμεσα μεταβιβαστικά συμβόλαια για όσους έχουν δικαιωθεί από τις δασικές επιτροπές

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 67/5/5/2026) ο νόμος 5299/2026 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κλπ. διατάξεις που περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας, πολεοδομικές ρυθμίσεις και διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας.        

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ):

«Σύμφωνα με το άρθρο 93 του εν λόγω νόμου: "Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση ή στον κυρωμένο δασικό χάρτη, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης των ενδιαφερομένων αντίστοιχα, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο και μέχρι την αναμόρφωση του δασικού χάρτη προσαρτάται με ποινή ακυρότητας αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ή της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις ή το αίτημα αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη αντίστοιχα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22."
Στην συνεδρίαση ακρόασης φορέων κατά την επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς ανέλυσε ως εξής τη σημαντική χρησιμότητα της διάταξης αυτής για πολλές χιλιάδες ενδιαφερομένων ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, που ενώ έχουν δικαιωθεί στις επιτροπές ενστάσεων, ταλαιπωρούνται αδίκως επί χρόνια, μη μπορώντας να συντάξουν μεταβιβαστικά συμβόλαια:

Με το άρθρο 93 του νομοσχεδίου γίνονται σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 το οποίο ρυθμίζει της συνέπειες κύρωσης του δασικού χάρτη.

Είναι γνωστή, δυστυχώς, η συχνά πολυετής καθυστέρηση των δασικών υπηρεσιών στην ενσωμάτωση στους υπό κύρωση δασικούς χάρτες, των αποφάσεων των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων με τις οποίες οι ιδιωτικές εκτάσεις εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ενώ οι πολίτες έχουν δικαιωθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές, να στερούνται επί σειρά ετών του δικαιώματος ελεύθερης διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας τους.

Η διάταξη του άρθρου 93 έχει στόχο την απεμπλοκή των περιουσιακών αυτών στοιχείων και των εμπράγματων συναλλαγών από τη δυσλειτουργεία αυτή. Γι΄αυτό η διάταξη αυτή προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης μεταβιβαστικών συμβολαίων πώλησης, διανομής, δωρεάς ή γονικής παροχής με την προσάρτηση σε αυτά της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη, με την οποία εξαιρείται από αυτόν η μεταβιβαζόμενη έκταση ως μη δασική.

Η διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα ότι ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση ή στον κυρωμένο δασικό χάρτη, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης των ενδιαφερομένων αντίστοιχα, αλλά δεν έχει αναμορφωθεί ακόμη γι΄αυτές ο δασικός χάρτης, στο σχετικό συμβόλαιο αντί για το πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών, και μέχρι την αναμόρφωση του δασικού χάρτη, να προσαρτάται με ποινή ακυρότητας αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ή της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., και με επ΄αυτού βεβαίωση του συντάκτη του τοπογραφικού ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις ή το αίτημα αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη.

Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για τους ενδιαφερόμενους πολίτες που έχουν δικαιωθεί στις Επιτροπές, οι οποίοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να περιμένουν επί χρόνια την κύρωση των δασικών χαρτών για να αποδεσμευτούν οι περιουσίες τους. Θα είναι επίσης θετική και για τη Δασική Διοίκηση γιατί θα μειώσει την εύλογη πίεση των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι η σύνταξη συμβολαίου θα είναι δυνατή με βάση την αναρτηθείσα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και των φορέων του δημόσιου τομέα.

Η ρύθμιση αυτή κρίνουμε ότι θα ήταν απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιμο να επεκταθεί και για τις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων έχουν ζητήσει αναμόρφωση του δασικού χάρτη, είτε βάσει κατάθεσης οικοδομικής αδείας, είτε βάσει διαδικασίας εποικισμού».

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