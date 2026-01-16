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Δούκας για πλατφόρμα Novoville: «Η Αθήνα σε ακούει»
Αυτοδιοίκηση
11:58 - 16 Ιαν 2026

Δούκας για πλατφόρμα Novoville: «Η Αθήνα σε ακούει»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χάρης Δούκας τόνισε μέσω ανάρτησής του στο X ότι η Αθήνα ακούει τους πολίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Novoville.

Η Novoville, πολυβραβευμένη για τη λειτουργικότητα και την καινοτομία της, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στους δημότες και τον Δήμο Αθηναίων. Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν καθημερινά προβλήματα, να αγοράσουν χρόνο στάθμευσης, να μισθώσουν ποδήλατο, να συμμετάσχουν σε τοπικές αποφάσεις, να διαχειριστούν ηλεκτρονικές πληρωμές ή να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις.

Με λίγα κλικ από το κινητό τους, οι Αθηναίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της πόλης τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την επικοινωνία με τη δημοτική αρχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δήμαρχου Αθηναίων στο Χ αναφέρει: «Η Αθήνα σε ακούει.

Μέσα από το Novoville App και το 1595 τα αιτήματα σας φτάνουν σε εμάς.

Καταγράφονται, προχωρούν, υλοποιούνται.

Για μια πόλη που δεν προσπερνά,

αλλά ανταποκρίνεται. Κάθε μέρα».

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