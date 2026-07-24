Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Με μια ζεστή λαϊκή συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, έπεσε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η αυλαία του φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» στο Θέατρο Κολωνού.

Από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου 2026, το πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) μετέτρεψε 50 γειτονιές της πρωτεύουσας σε καθημερινό σημείο συνάντησης τέχνης και ψυχαγωγίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Για έναν ολόκληρο μήνα, η Αθήνα μετατράπηκε σε μια τεράστια, ζωντανή σκηνή πολιτισμού, με περισσότερους από 39.000 κατοίκους και επισκέπτες να δίνουν δυναμικό παρών στις δεκάδες δωρεάν εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι και ανοιχτά γήπεδα και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες γέμισαν με μουσική, χορό, stand - up comedy και θέατρο για όλη την οικογένεια, προσφέροντας ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, υπογράμμισε: «Το στοίχημα κερδήθηκε. Το «Καλοκαίρι στην Αθήνα» απέδειξε ότι είναι η ίδια η πόλη που εκφράζεται και επικοινωνεί. Μέσα από 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις, καταφέραμε να ενώσουμε τον κόσμο, να προσφέρουμε ποιοτική ψυχαγωγία και να στηρίξουμε έμπρακτα τη συμπερίληψη, κάνοντας την τέχνη προσβάσιμη σε κάθε γειτονιά και για κάθε πολίτη. 39.000 θεατές σημαίνουν 39.000 στιγμές χαράς, συγκίνησης και επικοινωνίας. Ευχαριστούμε το κοινό που αγκάλιασε το φεστιβάλ, καθώς και όλους τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που το έκαναν πραγματικότητα».

To «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» άνοιξε εντυπωσιακά με τη Συμφωνική Ορχήστρα, τη Χορωδία, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και την Athens Big Band να πλημμυρίζουν με μελωδίες τον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής. Στη συνέχεια, το Athens Summer Beat μετέτρεψε το Πάρκο Ελευθερίας σε ένα ανοιχτό dance floor, ενώ παραδοσιακές καντάδες γέμισαν τους πεζόδρομους της Πλάκας, του Θησείου και του Ψυρρή.



Ξεχωριστές στιγμές αποτέλεσαν οι μεγάλες συναυλίες με τους Polkar στη Φωκίωνος Νέγρη, τις Βιολέτα Ίκαρη και Παυλίνα Βουλγαράκη στην Πλατεία Σανταρόζα, την Angelika Dusk στο Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη, τις Μπέττυ Χαρλαύτη και Φωτεινή Βελεσιώτου στο γήπεδο Ελληνορώσων, την IDRA KAYNE στο Θησείο, τους encardia στην Πλατεία Μητροπόλεως, τους the BURGER PROJECT στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη, καθώς και τον Leon of Athens στην Πλατεία Μεσολογγίου. Οι βραδιές stand-up comedy με τους Δημήτρη Δημόπουλο, Νικόλα Φραγκιουδάκη, Ήρα Κατσούδα και Στέλιο Ανατολίτη χάρισαν μια άκρως κωμική πινελιά στο φεστιβάλ, σκορπίζοντας μοναδικές στιγμές γέλιου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, καθώς τέσσερις επιλεγμένες παιδικές παραστάσεις και θέατρο σκιών παρουσιάστηκαν με υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία.

Το «Καλοκαίρι στην Αθήνα» έκλεισε με χαμόγελα και αστείρευτο κέφι, αφήνοντας την υπόσχεση πως ο πολιτισμός στην πόλη θα συνεχίσει να βρίσκει χώρο και ρυθμό εκεί όπου χτυπά η καρδιά της: στις γειτονιές της.