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Πατούλης για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου: Δεν μας άνοιξαν – Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;
Ειδήσεις
23:10 - 16 Σεπ 2026

Πατούλης για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου: Δεν μας άνοιξαν – Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου είχε πραγματοποιήσει το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι κατά τους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να υπήρχαν στον χώρο, ενώ απάντησε και στα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Οι έλεγχοι στο ιατρείο

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, ο Σύλλογος είχε πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις ελέγχους στο ιατρείο των γιατρών Θεοδωρόπουλου και Γάκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε το 2013, κατόπιν ραντεβού, από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο και αφορούσε την αδειοδότηση του ιατρείου. Ακολούθησαν ένας έλεγχος το 2024 και δύο το 2025, ενώ, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί ακόμη ένας έλεγχος για το 2026.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αιφνιδιαστικού ελέγχου, ο κ. Πατούλης υποστήριξε ότι σε μία περίπτωση κλιμάκιο του ΙΣΑ επισκέφθηκε το ιατρείο χωρίς προηγούμενο ραντεβού, αλλά δεν του άνοιξαν την πόρτα.

«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Τι είπε για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Σε σχέση με το γεγονός ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υποστήριξε ότι πρόκειται για εξοπλισμό που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.

«Τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω», είπε, αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Παράλληλα, ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεργαστεί πλήρως για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναγνωρίζοντας ότι είναι πιθανό να υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο ελεγκτικός ρόλος του Συλλόγου.

Όπως ανέφερε, είχαν υπάρξει προφορικές καταγγελίες σχετικά με τους συγκεκριμένους γιατρούς, χωρίς, όπως υποστήριξε, να έχουν υποβληθεί αντίστοιχες έγγραφες καταγγελίες.

Η παρουσία σε συνέδριο το 2023

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στην παρουσία της εμπλεκόμενης γιατρού σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Όπως είπε, επρόκειτο για συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι υπήρχε επιστημονική και οργανωτική επιτροπή που είχε την ευθύνη για τους ομιλητές, ενώ ο ΙΣΑ είχε περιοριστεί, όπως ανέφερε, στην αποστολή μαγνητοσκοπημένου μηνύματος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε λάβει ενημέρωση για το σύνολο των περίπου 100 ομιλητών της διοργάνωσης και ότι δεν είχε περιέλθει σε γνώση του καταγγελία πως η συγκεκριμένη γιατρός είχε αναφερθεί στο συνέδριο σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε στο ιατρείο της.

Ο κ. Πατούλης επανέλαβε ότι ο ΙΣΑ θα συνδράμει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τυχόν ευθύνες που προκύπτουν.

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