Opinion Poll & Pulse: Η ΔΕΘ δεν άλλαξε το τοπίο - Στασιμότητα στα ποσοστά

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Δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll και της Pulse, οι οποίες προβλήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Action 24 και ΣΚΑΙ αντίστοιχα το βράδυ της Τετάρτης 16/9 «δείχνουν» ότι κανένα κόμμα δεν πέρασε το τεστ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες τους δεν έπεισαν τους πολίτες.

Opinion Poll: Προβάδισμα 15,1 μονάδων για τη ΝΔ – «Κανένας» πρώτος στην εμπιστοσύνη για την οικονομία

Προβάδισμα 15,1 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll για το Action 24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η οποία δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ούτε την πιθανή πολιτική κίνηση που έχει προαναγγείλει ο Ηλίας Κασιδιάρης, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστούν οι σχετικοί νομικοί περιορισμοί, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%.

Ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,1%.

Με βάση τη συγκεκριμένη εκτίμηση, η επόμενη Βουλή θα μπορούσε να είναι οκτακομματική, με τη Νέα Δημοκρατία να υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει 126 έδρες. Η κατανομή αυτή την τοποθετεί 25 έδρες κάτω από τον αριθμό που απαιτείται για την επίτευξη αυτοδυναμίας, με βάση το εκλογικό σενάριο της έρευνας.

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Η εκτίμηση ψήφου

Μετά τα τρία πρώτα κόμματα, στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3% και το ΚΚΕ με 6,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,4%, η Ελπίδα 4,8% και η Φωνή Λογικής 3,3%, οριακά πάνω από το εκλογικό όριο του 3%.

Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%. Οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη συγκεντρώνουν από 1,3%, ενώ η Νίκη καταγράφεται στο 1,1%. Το 4,8% αντιστοιχεί σε «άλλο κόμμα».

Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 25,7%. Η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Ελπίδα με 4%.

Η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 16,9%.

Η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών

Στο σενάριο της οκτακομματικής Βουλής που επεξεργάζεται η Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 126 έδρες.

Η ΕΛΑΣ υπολογίζεται στις 49 έδρες και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 24 έδρες, το ΚΚΕ με 21, η Πλεύση Ελευθερίας με 17, η Ελπίδα με 15 και η Φωνή Λογικής με 10 έδρες.

Πρόκειται για προβολή εδρών που βασίζεται στα συγκεκριμένα ποσοστά της εκτίμησης ψήφου και στο εκλογικό σενάριο που εξετάζει η δημοσκόπηση.

Ο Κανένας πρωταγωνιστεί και ως αναμορφωτής της οικονομίας

Στην ερώτηση, πάντως, «Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές δηλώσεις για την Οικονομία», η απάντηση Κανένας είναι συντριπτική με 35,1% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει το 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις το 10%.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ

Σε ερώτηση για το ποιο σημαντικό μέτρο από την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε ποσοστό 11,4%, ενώ ακολουθεί η πατριωτική εισφορά με 4,8% και η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4,4%.

Οι μεταβολές σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ εμφανίζεται να διατηρείται κοντά στο 31% στην εκτίμηση ψήφου. Τον Μάιο είχε καταγραφεί στο 31,2% και τον Ιούνιο στο 30,5%.

Η ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται από τον Ιούνιο, εμφανίζει μικρή άνοδο, από 15,5% σε 15,9%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υψηλότερη επίδοση σε σχέση με τον Ιούνιο, ανεβαίνοντας στο 12,1% από 10,5%, παραμένει όμως κάτω από το 14,4% που είχε καταγράψει τον Μάιο.

Το ΚΚΕ διαμορφώνεται στο 6,8%, έναντι 6,5% τον Ιούνιο και 7,8% τον Μάιο.

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Δημοσκόπηση Pulse: Στο 30,5% η ΝΔ – Κανένας ικανός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Στην πρώτη θέση καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία με 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 17% και το ΠΑΣΟΚ με 12%.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταγράφει παράλληλα τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών στις οικονομικές εξαγγελίες και τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο.

Η ακρίβεια και η απάντηση «κανένας»

Στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση είναι «κανένας», με ποσοστό 31%.

Τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν 25%, οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα 19% και εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη 11%, ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το εύρημα αποτυπώνει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, σημαντική επιφύλαξη των ερωτηθέντων ως προς την αποτελεσματικότητα των προτάσεων που παρουσιάστηκαν για ένα από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Πώς αξιολογούνται οι παρουσίες στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά την παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 32% των ερωτηθέντων εκφράζει θετική άποψη. Το 16% απαντά «σίγουρα θετικά» και το ίδιο ποσοστό «μάλλον θετικά».

Αρνητική άποψη εκφράζει το 54%, με 16% να απαντά «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 14% δεν εκφράζει άποψη.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, θετική άποψη εκφράζει το 25%, ενώ το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία και τις προτάσεις του στη ΔΕΘ. Το 21% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις επίσης διαμορφώνονται στο 25%, ενώ οι αρνητικές φτάνουν το 57%. Το 18% δεν εκφράζει άποψη.

Ωστόσο, μεταξύ των ερωτηθέντων που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί, η εικόνα διαφοροποιείται: το 52% αξιολογεί θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 45% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η εφαρμοσιμότητα των οικονομικών προτάσεων

Διαφορετική διάσταση της έρευνας αφορά τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες θεωρούν ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Για τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 30% εκτιμά ότι είναι «αρκετά, πολύ έως απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στον αντίποδα, το 40% θεωρεί τις προτάσεις του πρωθυπουργού «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 55% για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και σε 44% για εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο 26,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, έναντι 26% στην προηγούμενη μέτρηση της Pulse.

Η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 15%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,5%, από 10% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 7,5%, από 7%, και το ΚΚΕ διατηρείται στο 6%.

Η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνουν από 5%, η Φωνή Λογικής 3%, το ΜέΡΑ25 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%.

Το 4,5% δηλώνει «άλλο κόμμα», το 1,5% επιλέγει αποχή, λευκό ή άκυρο, ενώ το 11% περιλαμβάνει αναποφάσιστους και όσους δεν απαντούν.

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ φτάνει στο 30,5%, η ΕΛΑΣ στο 17% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 8,5%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17%.

Η επιλογή «κανένας/άλλος» καταγράφεται στο 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 5%.

Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης καταγράφουν από 2%. Από 1% συγκεντρώνουν η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

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Το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Η Pulse εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ όσων είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά σήμερα δεν δηλώνουν ότι θα την επέλεγαν, το 15% απαντά ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και το 17% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

Στους πολίτες που εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ΝΔ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2% και 6%.

Σταθερά υψηλή η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Οι σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τους ερωτηθέντες.

Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ» για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Το ποσοστό ήταν 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο.

Το 21% δηλώνει ότι ανησυχεί «μέτρια», ενώ το 17% απαντά «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου».