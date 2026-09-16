SKY express: Για 5η συνεχή χρονιά δίπλα στους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

Η SKY express, στηρίζει, έχοντας, όπως αναφέρει ανακοίνωση "σταθερή δέσμευση" νέους φοιτητές της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων για 5η συνεχή χρονιά, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία όπως αναφέρει, προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από τη Νάξο προς τον τόπο σπουδών του, σε κάθε έναν από τους 113 επιτυχόντες.

Η ανακοίνωση έγινε στην εκδήλωση βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης», παρουσία του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτρη Λιανού, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών από την πλευρά της SKY express η κα. Μαριάννα Μπότση, B2B Sales Executive, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στη SKY express βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των νέων ανθρώπων, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια και τα όνειρά τους για το μέλλον. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα στον οποίο επιλέγουμε να επενδύουμε μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Για όλους εμάς στη SKY express, η Νάξος είναι κάτι περισσότερο από ένας προορισμός, είναι ένας τόπος με ανθρώπους, ιδέες και νέες δυνατότητες. Μέσα από τη συγκεκριμένη προφορά, επιλέγουμε να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στη νέα γενιά του νησιού, στηρίζοντας έμπρακτα τα επόμενα βήματά της.»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτρης Λιανός επισήμανε: «Η απονομή των επαίνων στους 113 νέους και νέες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερη στιγμή για τον τόπο μας. Χαιρόμαστε που σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τα παιδιά μας, η αεροπορική εταιρεία SKY Express βρίσκεται έμπρακτα δίπλα τους. Για πέμπτη χρονιά, η εταιρεία προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια στους νέους φοιτητές, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους και, κυρίως, τη δυνατότητά τους να παραμένουν κοντά στον τόπο και τους ανθρώπους τους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Ιωάννη Γρύλο για τη συνεργασία και τη σταθερή διάθεσή του να στηρίζει έμπρακτα τους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστική αξία και αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν αφορούν τη νέα γενιά και το μέλλον της. Εύχομαι στα παιδιά μας καλή αρχή στη νέα τους πορεία. Όπου κι αν σπουδάζουν, να ξέρουν ότι ο τόπος τους παραμένει κοντά τους.»

"Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη στήριξη πράξη, η SKY express βρίσκεται σταθερά δίπλα στη νέα γενιά και στις τοπικές κοινωνίες, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν το επόμενο βήμα με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία" αναφέρει η εταιρεία.