ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
SKY express: Για 5η συνεχή χρονιά δίπλα στους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:59 - 16 Σεπ 2026

SKY express: Για 5η συνεχή χρονιά δίπλα στους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η  SKY express, στηρίζει, έχοντας, όπως αναφέρει ανακοίνωση "σταθερή δέσμευση" νέους φοιτητές της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων για 5η συνεχή χρονιά, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία όπως αναφέρει, προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από τη Νάξο προς τον τόπο σπουδών του, σε κάθε έναν από τους 113 επιτυχόντες.

Η ανακοίνωση έγινε στην εκδήλωση βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης», παρουσία του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτρη Λιανού, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών από την πλευρά της SKY express η κα. Μαριάννα Μπότση, B2B Sales Executive, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στη SKY express βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των νέων ανθρώπων, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια και τα όνειρά τους για το μέλλον. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα στον οποίο επιλέγουμε να επενδύουμε μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Για όλους εμάς στη SKY express, η Νάξος είναι κάτι περισσότερο από ένας προορισμός, είναι ένας τόπος με ανθρώπους, ιδέες και νέες δυνατότητες. Μέσα από τη συγκεκριμένη προφορά, επιλέγουμε να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στη νέα γενιά του νησιού, στηρίζοντας έμπρακτα τα επόμενα βήματά της.»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημήτρης Λιανός επισήμανε: «Η απονομή των επαίνων στους 113 νέους και νέες της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερη στιγμή για τον τόπο μας. Χαιρόμαστε που σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τα παιδιά μας, η αεροπορική εταιρεία SKY Express βρίσκεται έμπρακτα δίπλα τους. Για πέμπτη χρονιά, η εταιρεία προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια στους νέους φοιτητές, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους και, κυρίως, τη δυνατότητά τους να παραμένουν κοντά στον τόπο και τους ανθρώπους τους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Ιωάννη Γρύλο για τη συνεργασία και τη σταθερή διάθεσή του να στηρίζει έμπρακτα τους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστική αξία και αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν αφορούν τη νέα γενιά και το μέλλον της. Εύχομαι στα παιδιά μας καλή αρχή στη νέα τους πορεία. Όπου κι αν σπουδάζουν, να ξέρουν ότι ο τόπος τους παραμένει κοντά τους.»

"Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη στήριξη πράξη, η SKY express βρίσκεται σταθερά δίπλα στη νέα γενιά και στις τοπικές κοινωνίες, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν το επόμενο βήμα με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία" αναφέρει η εταιρεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολιτισμός και τουρισμός συναντώνται στη Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός και τουρισμός συναντώνται στη Νάξο

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη
Magazino

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων
Ειδήσεις

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 21:15

Sandblu Santorini: Blu Syllogi, με σφραγίδα Hilton, το πρώτο luxury retail village στη Σαντορίνη

Magazino
16/09/2026 - 21:00

Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 20:59

SKY express: Για 5η συνεχή χρονιά δίπλα στους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

Πολιτική
16/09/2026 - 20:40

Opinion Poll & Pulse: Δεν πέρασαν το τεστ της ΔΕΘ τα κόμματα - Δυσπιστία για τις εξαγγελίες

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 20:22

Επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές: «Κλειδί» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 19:56

Ακριβότερα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Πόσο αυξάνονται οι διαδρομές από τα αεροδρόμια

ΑΜΥΝΑ
16/09/2026 - 19:37

Η Πολεμική Αεροπορία παραλαμβάνει το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΗΠΑ: «Έκρηξη» στη ζήτηση φυσικού αερίου από τα data centers λόγω της AI

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΣΕΒ: Νέο εργαλείο για τη μέτρηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:24

ΟΗΕ: Καμπανάκι Γκουτέρες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά δικλείδες ασφαλείας

Πολιτική
16/09/2026 - 19:13

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη Βουλή το «μπαλάκι» – Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:08

PRODEA: Στρατηγική συνεργασία με Invel και LGT για ισχυρό «παίκτη» στα logistics

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:04

Alpha Trust: Κάτω από το 20% η έμμεση συμμετοχή στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:00

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο έτους η κατασκευαστική εμπιστοσύνη

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:57

Ισραήλ: «Μάχη» για την ψήφο των ομογενών – Ο Νετανιάχου κατά της πρωτοβουλίας

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:40

FOURLIS: Νέα αύξηση κεφαλαίου €242.785 – Εκδίδονται 242.785 νέες μετοχές

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:34

LAMDA Development: Στα €3,9 δισ. το χαρτοφυλάκιο – €1,8 δισ. οι εισπράξεις από το Ελληνικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:33

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:17

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 18:08

Axia για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη χάρη στα μέταλλα – Νέα τιμή στόχος στα €72,50

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:06

Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:54

Τουρκικό χρηματιστήριο: Βουτιά 6,6% με φόντο εκροές $1,13 δισ. από επενδυτικά funds

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 17:43

Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 17:27

AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:16

Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 17:06

ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 17:01

Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:53

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 16:50

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ