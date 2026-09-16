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Γαλλία: «Ασπίδα» Λεκορνί για επιχειρήσεις και αγρότες απέναντι στο ράλι των καυσίμων
Ειδήσεις
23:15 - 16 Σεπ 2026

Γαλλία: «Ασπίδα» Λεκορνί για επιχειρήσεις και αγρότες απέναντι στο ράλι των καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Την παράταση έως το τέλος του 2026 των στοχευμένων μέτρων στήριξης για κλάδους που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την άνοδο των τιμών των καυσίμων ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να διατηρήσουν τα μέτρα, με στόχο τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, αλλά και την παροχή μεγαλύτερης ορατότητας στις επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους.

Όπως ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο, η παράταση αποσκοπεί στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ενισχύεται η στήριξη για τους αλιείς

Στο πλαίσιο των μέτρων, η επιδότηση καυσίμων για τους αλιείς αυξάνεται από 25 σε 35 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου και των δημοσίων έργων, η ενίσχυση για πετρέλαιο κίνησης εκτός οδικού δικτύου (non-road diesel) θα συνεχιστεί με επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο.

Παράλληλα, για τους αγρότες παρατείνεται η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο θα προσαρμοστεί ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ξηρασίας.

Η στήριξη για τα καύσιμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον αγροτικό τομέα.

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ήρθε μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη από εργαζομένους σε διάφορους κλάδους, με αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αμοιβές και την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Στον ενεργειακό τομέα, εργαζόμενοι περιόρισαν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ανέστειλαν τη διακίνηση φυσικού αερίου, ενώ εργαζόμενοι από άλλους κλάδους συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, καθώς το Παρίσι επιδιώκει να περιορίσει το έλλειμμα ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2027.

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