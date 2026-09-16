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Η Πολεμική Αεροπορία παραλαμβάνει το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper
ΑΜΥΝΑ
19:37 - 16 Σεπ 2026

Η Πολεμική Αεροπορία παραλαμβάνει το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

Reporter.gr Newsroom
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Η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) παρέδωσαν σήμερα στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση Viper (F-16V), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου F-16.

Το F-16V παρέχει στους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας πληρέστερη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης και αυξημένες δυνατότητες διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας ταχύτερη αξιολόγηση των δεδομένων και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Το αναβαθμισμένο αεροσκάφος διαθέτει το προηγμένο ραντάρ APG-83, με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθώς και προηγμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονες οθόνες πιλοτηρίου.

«Κάθε παράδοση F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Το F-16 θα παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία οικοδομεί μια πιο ολοκληρωμένη δύναμη για το μέλλον».

«Με την παράδοση του 60ού F-16 Viper, το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Η ΕΑΒ συνεχίζει με προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στις απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, με τη Lockheed Martin να παρέχει υποστήριξη στους τομείς της μηχανικής, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της τεχνικής υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναβάθμισης, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

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