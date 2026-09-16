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ΟΗΕ: Καμπανάκι Γκουτέρες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά δικλείδες ασφαλείας
Ειδήσεις
19:24 - 16 Σεπ 2026

ΟΗΕ: Καμπανάκι Γκουτέρες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά δικλείδες ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για αυξημένη εποπτεία και διεθνή συνεργασία απέναντι στους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενόψει της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Ο Γκουτέρες δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ανησυχίες που διατυπώνονται για την εξέλιξη ολοένα και ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να αγνοηθούν, τονίζοντας παράλληλα ότι οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη να προστατεύουν τους πολίτες τους από πιθανούς κινδύνους.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί, ιδίως από εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η ανάγκη για αποτελεσματικότερη εποπτεία της τεχνολογίας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσει με τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη.

Η διαφορετική προσέγγιση Τραμπ

Οι δηλώσεις του επικεφαλής του ΟΗΕ έρχονται σε διαφορετική κατεύθυνση από τη θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο αμερικανικό πλαίσιο παρέχει ήδη μηχανισμούς για την εποπτεία του κλάδου και την αντιμετώπιση παραβάσεων από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι αμφιβολίες και οι περιορισμοί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση της Κίνας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση για το πώς θα συνδυαστούν η τεχνολογική καινοτομία με την ασφάλεια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη διεθνή διάσταση, καθώς κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν ένα κοινό πλαίσιο κανόνων.

Οι ανησυχίες από τον ίδιο τον κλάδο

Η δημόσια συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς ορισμένοι ερευνητές και στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα προηγμένα συστήματα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν πρόσφατα δηλώσεις ερευνητή της Anthropic, ο οποίος υποστήριξε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία, μεταξύ άλλων, λόγω των ανησυχιών του για τους δυνητικούς κινδύνους από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, στελέχη μεγάλων εταιρειών του κλάδου έχουν ζητήσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης ορισμένων τεχνολογιών.

Οι εκτιμήσεις αυτές, ωστόσο, δεν αποτελούν κοινά αποδεκτή πρόβλεψη για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ ειδικών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων.

Στο τραπέζι η παγκόσμια διακυβέρνηση της AI

Ο Γκουτέρες υποστηρίζει εδώ και χρόνια την ανάγκη για ένα διεθνές πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023 ο ΟΗΕ δημιούργησε συμβουλευτικό όργανο 39 μελών για ζητήματα AI, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ακαδημαϊκοί και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενδέχεται να εξετάσει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στη Νέα Υόρκη. Το Συμβούλιο είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη το 2023.

Στο επίκεντρο και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας

Η συζήτηση για τη διακυβέρνηση της AI συνδέεται πλέον και με τον ευρύτερο τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα πρέπει να υιοθετήσει περιορισμούς που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την αμερικανική ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα, επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό με το Πεκίνο.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν ευρύτερα ζητήματα στις επαφές τους, ενώ σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters είχε εξεταστεί και ξεχωριστή συνάντηση Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Χρειαζόμαστε μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προωθήσουμε την ασφαλή, προστατευμένη και υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι θα πρέπει παράλληλα να προσδιοριστεί πότε τα ολοένα ισχυρότερα συστήματα απαιτούν αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας ή πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση πιθανών κινδύνων.

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