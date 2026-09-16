Alpha Trust: Κάτω από το 20% η έμμεση συμμετοχή στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Κάτω από το 20% υποχώρησε η έμμεση συμμετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, μετά τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007, η μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά τη συγκεκριμένη μεταβολή, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχεί στην έμμεση συμμετοχή της ALPHA TRUST διαμορφώθηκε σε 19,9324%, από 20,0600% προηγουμένως. Πρόκειται για 748.370 δικαιώματα ψήφου, τα οποία κατέχονται έμμεσα.

Η μεταβολή προέκυψε λόγω της διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου από διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, με αποτέλεσμα η συνολική έμμεση συμμετοχή της ALPHA TRUST στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ να υποχωρήσει κάτω από το όριο του 20%.

Πώς διαμορφώνεται η συμμετοχή

Η συνολική έμμεση συμμετοχή της ALPHA TRUST, ύψους 19,9324%, αποτελείται από συμμετοχές που προέρχονται τόσο από διαχειριζόμενους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων όσο και από διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι διαχειριζόμενοι Ο.Ε.Ε. αντιστοιχούν συνολικά σε 11,9209% των δικαιωμάτων ψήφου. Γενικός μέτοχος του διαχειριζόμενου Ο.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF είναι η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.

Στο πλαίσιο αυτό, το ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND κατέχει 6,3555% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ το ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – KESTREL INVESTMENT SUB-FUND κατέχει 5,5654%.

Παράλληλα, οι διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ αντιστοιχούν συνολικά σε 8,0115% των δικαιωμάτων ψήφου. Από το ποσοστό αυτό, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND κατέχει 6,9315%.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, κανένα άλλο πρόσωπο ή οντότητα, των οποίων τα δικαιώματα ψήφου δύνανται να ασκούνται από την ALPHA TRUST, δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που να υπερβαίνει το 5%.

Η συγκεκριμένη γνωστοποίηση αφορά αποκλειστικά τη μεταβολή στη διάρθρωση της έμμεσης συμμετοχής της ALPHA TRUST στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ και όχι μεταβολή στην άμεση συμμετοχή της εταιρείας.