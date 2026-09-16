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Καλαφάτης από εγκαίνια του DACC: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο Ψηφιακός Λιμένας της ΝΑ Ευρώπης
Πολιτική
21:59 - 16 Σεπ 2026

Καλαφάτης από εγκαίνια του DACC: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο Ψηφιακός Λιμένας της ΝΑ Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Ως μια καθοριστική στιγμή εθνικής και τοπικής αυτοπεποίθησης που σφραγίζει τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης από «συμπρωτεύουσα των υποσχέσεων» σε Περιφερειακή Πρωτεύουσα Καινοτομίας και Ψηφιακό Λιμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χαρακτήρισε τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Deloitte Alexander Competence Center (DACC) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο ιστορικό κτήριο της ΠΑΕΓΑ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι το εμβληματικό βιομηχανικό τοπόσημο 100 ετών δεν αποκαταστάθηκε απλώς αρχιτεκτονικά με τη διεθνή πιστοποίηση Gold LEED αλλά μετατράπηκε στην κυψέλη του πιο ισχυρού κεφαλαίου της σύγχρονης Ελλάδας: της γνώσης, της καινοτομίας και του ταλέντου των νέων ανθρώπων.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης υποδέχθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις ο κ.κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO Deloitte Ελλάδας και Βασίλης Καφάτος, Πρόεδρος Deloitte Competence Center.

Από τις υποσχέσεις στα μετρήσιμα αποτελέσματα – 1.400 θέσεις αιχμής

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέδειξε τη θεαματική εξέλιξη του DACC το οποίο από 300 εργαζομένους το 2020 -κατά την πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού- απαριθμεί πλέον περισσότερα από 1.400 στελέχη αιχμής. Το DACC αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο εργοδότη επιστημονικού προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα και το σημαντικότερο ευρωπαϊκό κέντρο δεξιοτήτων της Deloitte σε τεχνολογίες αιχμής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, η τοπική αυτή επιτυχία καθρεφτίζει το εθνικό άλμα στην Έρευνα και Ανάπτυξη, όπου οι εθνικές δαπάνες R&D άγγιξαν το ιστορικό ρεκόρ των 3,66 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις κρατικές δαπάνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πληγή του Brain Drain αναστρέφεται στην πράξη, καθώς το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει πλέον να μείνει και να δημιουργήσει στην πατρίδα μας, στο πλαίσιο των περισσότερων από 20.000 νέων θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που έχουν δημιουργηθεί στην έρευνα και την τεχνολογία.

«Τα ακίνητα αποκτούν αξία όταν παράγουν θέσεις εργασίας»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την πολιτική αξιοποίησης των ακινήτων και τις συνεργασίες με διεθνείς ομίλους, ο Σταύρος Καλαφάτης έδωσε την «απάντηση της αλήθειας»:

«Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο 100 ετών δεν πουλήθηκε, δεν αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Αποκαταστάθηκε πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια, διασώθηκε ως αρχιτεκτονική κληρονομιά και στεγάζει 1.400 νέους επιστήμονες. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα ακίνητα αποκτούν αξία όταν παράγουν θέσεις εργασίας. Οι 1.400 εργαζόμενοι του DACC δεν είναι αριθμοί σε ένα ενοικιαστήριο· είναι νέοι άνθρωποι που ζουν, μελετούν, δημιουργούν, καταναλώνουν, διασκεδάζουν, ενοικιάζουν κατοικίες, φτιάχνουν οικογένειες και τροφοδοτούν την οικονομία της Θεσσαλονίκης! Παράλληλα, διαθέτουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις υποδομές των δημόσιων ερευνητικών μας κέντρων. Στεγάζουμε ταλέντο και παράγουμε εθνικό πλούτο.»

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στο πλέγμα των κυβερνητικών κινήτρων, όπως τη φορολογική υπερέκπτωση δαπανών R&D από 200% έως 315%, την απαλλαγή 50% του φόρου εισοδήματος για 7 έτη στους επαναπατριζόμενους επιστήμονες, τα ειδικά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για πιο σύντομες αποσβέσεις σε επενδύσεις εξοπλισμού. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία πρωτοβουλιών όπως το DACCademy για την άμεση διασύνδεση των αποφοίτων των πανεπιστημίων (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ κ.ά.) με την αγορά εργασίας μέσω συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τόνισε δε, ότι οι συνεργασίες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με μεγάλες διεθνείς εταιρείες στους τομείς των συμβούλων, της πληροφορικής και του φαρμάκου γίνονται συνειδητά, με σχέδιο και όραμα, φέρνοντας διεθνή τεχνογνωσία και ενσωματώνοντας τα ελληνικά ιδρύματα στα παγκόσμια δίκτυα αριστείας.

Η Θεσσαλονίκη στην αιχμή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην έναρξη λειτουργίας του πρωτοποριακού Deloitte Solaria AI Hub εντός των εγκαταστάσεων της ΠΑΕΓΑ, το οποίο τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στον ευρωπαϊκό χάρτη της παραγωγικής και εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative & Applied AI).

Όπως υπογράμμισε, η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία συναντά την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Factory Pharos, υπερυπολογιστής Δαίδαλος, data centers, ερευνητικό AI Nucleus του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, νέο κέντρο στη Δυτική Μακεδονία), αλλά και τη δημιουργία νέου Ινστιτούτου για την Ηθική και την Τεχνολογία. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έρχεται για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά για να διευρύνει τις δυνατότητές του και να υπηρετήσει την κοινωνία, τη διαφάνεια, την υγεία και το περιβάλλον», σημείωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επικαλέστηκε στίχους του Γιώργου Σεφέρη («Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα...») και του Οδυσσέα Ελύτη («Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη Γη, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της»), σημειώνοντας ότι η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν το αποφασιστικό βήμα της χώρας προς το μέλλον.

«Αυτός είναι ο δικός μας πατριωτισμός στην πράξη: Με αποτελέσματα, με διαφάνεια, με ορατό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη», κατέληξε ο κ. Καλαφάτης, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό στα 1.400 στελέχη του DACC με τη γνωστή ρήση για τους ανθρώπους της καινοτομίας: «Εκείνοι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι τελικά αυτοί που τον αλλάζουν».

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