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Fed: Πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 – Ακριβότερο χρήμα για τους Αμερικανούς
Ειδήσεις
21:28 - 16 Σεπ 2026

Fed: Πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 – Ακριβότερο χρήμα για τους Αμερικανούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Federal Reserve αύξησε το βασικό της επιτόκιο, όπως αναμενόταν, το βράδυ της Τετάρτης 16/9, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης στη νομισματική πολιτική, καθώς η αμερικανική οικονομία επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4%, προχώρησε η Federal Reserve, τρία χρόνια μετά την τελευταία φορά (Ιούλιος του 2023) που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πήρε ανάλογη απόφαση. Έκτοτε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) είχε προχωρήσει σε έξι μειώσεις επιτοκίων, συνολικού ύψους 175 μονάδων βάσης.

Η απόφαση συνεπάγεται υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους Αμερικανούς, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά κατοικίας, αυτοκινήτων και άλλων μεγάλων αγαθών.

Η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω μια οικονομία που εμφανίζει ήδη σημάδια πίεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο η μάχη της Fed κατά του πληθωρισμού να έχει κόστος στην οικονομική ανάπτυξη.

Η Fed προανήγγειλε επίσης μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος κινείται σε υψηλά επίπεδα λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και άλλων παραγόντων.

Η απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων ήταν ομόφωνη στην αρμόδια επιτροπή της Fed, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, Κέβιν Γουορς, τον οποίο είχε επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τη μείωση των επιτοκίων, μόνο που ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν άλλαξε την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ κατά πολύ.

Γουόρς: Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός

O πληθωρισμός παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, προσθέτοντας ότι οι μετρήσεις του καλοκαιριού δεν έδειξαν κάποια ουσιαστική βελτίωση.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Fed έλαβε την απόφαση να αυξήσει τα επιτόκια σε μια στιγμή που η οικονομία δείχνει να ενισχύεται.

Όπως τόνισε ο Γουόρς, το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό, ενώ οι ανοικτές θέσεις εργασίας αυξάνονται.

Δεδομένου ότι η απασχόληση είναι σε καλή κατάσταση η προσοχή της Fed επικεντρώνεται στον πληθωρισμό, υπογράμμισε ο Γουόρς. Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι, τόνισε.

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται ξεκάθαρα και με επαρκή ταχύτητα προς τον στόχο μας. Σήμερα, η FOMC αποφάσισε ότι αυτό το κριτήριο δεν έχει εκπληρωθεί» πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 22:26
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