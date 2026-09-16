Ακριβότερα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Πόσο αυξάνονται οι διαδρομές από τα αεροδρόμια

Νέο τιμολογιακό καθεστώς για τις διαδρομές με ταξί από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τον χρόνο αναμονής, προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί.

Οι νέες χρεώσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Αθήνα, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του κέντρου της πόλης, και προς τις δύο κατευθύνσεις, διαμορφώνεται στα 50 ευρώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για τη νυχτερινή ζώνη, από τις 00:00 έως τις 05:00, το κόμιστρο αυξάνεται στα 65 ευρώ.

Στα 38 ευρώ η διαδρομή από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Σημαντική είναι η αναπροσαρμογή και στη Θεσσαλονίκη, όπου η σταθερή τιμή για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται πλέον στα 38 ευρώ, έναντι 28 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, αυξάνεται και η χρέωση για τον χρόνο αναμονής. Η ωριαία τιμή διαμορφώνεται στα 20 ευρώ, από 15 ευρώ προηγουμένως.

Το σκεπτικό για τις αυξήσεις

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή κρίθηκε αναγκαία για τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών του κλάδου, επικαλούμενο τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ των βασικών επιβαρύνσεων περιλαμβάνονται το κόστος των καυσίμων, η συντήρηση των οχημάτων, οι ασφαλιστικές δαπάνες και η φορολογία.

Το ΣΑΤΑ χαρακτηρίζει την απόφαση αναγνώριση των οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σηματοδοτεί το τέλος των διεκδικήσεών του.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, παραμένει στο τραπέζι το αίτημα για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο των ταξί στην Αττική.