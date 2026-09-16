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Επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές: «Κλειδί» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια
Χρηματιστήρια
20:22 - 16 Σεπ 2026

Επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές: «Κλειδί» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινήθηκαν την Τετάρτη 16/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των απωλειών που κατέγραψαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Η σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα, με την προσοχή των αγορών να στρέφεται παράλληλα στην απόφαση της Federal Reserve για τα αμερικανικά επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 637,10 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκαν οι μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας, ενώ πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, μετά την υποβάθμιση της Stellantis από την Berenberg.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,62% στις 25.558,88 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε 0,62% στις 8.140,59 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,28% στις 10.688,47 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αγορές της περιφέρειας. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 51.969,12 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη έκλεισε στις 19.635,80 μονάδες, με άνοδο 0,41%.

Βουτιά 5,54% στην Κωνσταντινούπολη

Εξαίρεση στην ανοδική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών αποτέλεσε η Κωνσταντινούπολη, όπου ο Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 6%, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης διακοπής των συναλλαγών στην αγορά.

Η πίεση στις τουρκικές μετοχές συνδέθηκε με ανησυχίες για πιθανές ευρύτερες πιέσεις ρευστότητας στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, μετά την αδυναμία διαχειριστή κεφαλαίων να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς.

Ο δείκτης περιόρισε στη συνέχεια τις απώλειες, αλλά τελικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 5,54%.

Στο επίκεντρο πετρέλαιο και ομόλογα

Η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στη σταθεροποίηση των κρατικών ομολόγων και στην αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, μετά το ισχυρό ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών.

Οι επενδυτές εξακολουθούν, ωστόσο, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική.

Το Brent για τα συμβόλαια Νοεμβρίου υποχώρησε κατά 2,61% στα 105,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση 3% στα 102,64 δολάρια. Παρά την ημερήσια διόρθωση, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο άνω του 16% από την αρχή του μήνα, καθώς οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στην αγορά ενέργειας συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, σύμφωνα με τις οποίες οι ζημιές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αποκατασταθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η κρίσιμη απόφαση της Fed

Η άνοδος των τιμών ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του πληθωρισμού και των επόμενων κινήσεων των κεντρικών τραπεζών.

Η ΕΚΤ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,50%, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να συνεδριάσει η Τράπεζα της Ιαπωνίας, με τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση του κόστους δανεισμού στο 1,25%.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται στη Federal Reserve. Οι αγορές χρήματος αποδίδουν πλέον πιθανότητα περίπου 92% σε αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed από τα μέσα του 2023, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας καλούνται να σταθμίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, το κόστος ενέργειας και τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

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