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Μητσοτάκης: Κανείς δεν είναι δεδομένος – Το μήνυμα από τον ΣΕΛΠΕ για πολίτες και πολιτική
Πολιτική
21:49 - 16 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Κανείς δεν είναι δεδομένος – Το μήνυμα από τον ΣΕΛΠΕ για πολίτες και πολιτική

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα ότι η πολιτική δεν μπορεί να θεωρεί τους πολίτες δεδομένους έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επαφής με την κοινωνία και κατανόησης των πραγματικών αναγκών των πολιτών, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη σχέση μιας επιχείρησης λιανικής με τους πελάτες της.

«Πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες, να καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους ανάγκες, να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία και να μην τους θεωρούμε δεδομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά και στην έννοια του «retail politics», δηλαδή στην άμεση επαφή της πολιτικής με τους πολίτες και στην προσπάθεια οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης.

«Προσαρμοστικότητα και ταχύτητα»

Ερωτηθείς τι θα έκανε εάν βρισκόταν στη θέση ενός διευθύνοντος συμβούλου επιχείρησης λιανικής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς ότι προσεγγίζει τη διακυβέρνηση με όρους διοίκησης επιχείρησης.

Όπως σημείωσε, όπως ένας έμπορος δεν θεωρεί δεδομένο τον πελάτη του, αντίστοιχη λογική πρέπει να υπάρχει και στην πολιτική.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων.

«Του χρόνου τα πράγματα δεν θα είναι όπως είναι σήμερα. Αυτό ισχύει και για εμάς και για εσάς. Προσαρμοστικότητα και ταχύτητα. Πρέπει να πάρει κανείς ρίσκα και αποφάσεις. Αν περιμένουμε να πάρουμε αποφάσεις, θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις κατά πολύ», είπε.

Η αναφορά αυτή έγινε σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, χωρίς ο πρωθυπουργός να προχωρήσει σε συγκεκριμένη αναφορά σε μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα.

Στο επίκεντρο η οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα

Στην οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ταχύτερη σύγκλιση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Να αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες ότι έχουν πραγματικό όφελος από την καλή πορεία της οικονομίας», σημείωσε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να μεταφράζεται σε «απτό όφελος» για τον πολίτη.

Για το ζήτημα των τιμών, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό μηχανισμό αποκλιμάκωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία με την αγορά, στους σαφείς κανόνες και στην επιβολή προστίμων όπου απαιτείται.

«Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα ρίξει τελικά τις τιμές», ανέφερε.

Η εμπορική σχέση με την Κίνα

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις της Ευρώπης με την Κίνα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ισότιμοι κανόνες για όλους.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η επιβολή ενός δεύτερου, πιο εξειδικευμένου φόρου ανάλογα με το προϊόν που εισάγεται, συνδέοντας τη σχετική συζήτηση και με την επικείμενη ελληνική Προεδρία.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς αυστηρότερους κανόνες στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη δημιουργία χρόνου προσαρμογής.

Τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση βασικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης της AI στην Υγεία και στην Πολιτική Προστασία, πεδία στα οποία, όπως έχει επισημάνει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις του, η κυβέρνηση εξετάζει την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

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