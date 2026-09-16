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Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli
Πολιτική
22:16 - 16 Σεπ 2026

Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απάντησε στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και δεν «ετεροκαθορίζεται».

Απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς του Χακάν Φιντάν περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και αποσταθεροποίησης της περιοχής, καθώς και τις αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, τις οποίες η Αθήνα χαρακτηρίζει στερούμενες νομικού ερείσματος.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Iσχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Η Ελλάδα διασφαλίζει, όπως κάθε χώρα, την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της.

Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους.

Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα.

Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως «απειλής» είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 22:19
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