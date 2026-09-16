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PRODEA: Στρατηγική συνεργασία με Invel και LGT για ισχυρό «παίκτη» στα logistics
Ανακοινώσεις
19:08 - 16 Σεπ 2026

PRODEA: Στρατηγική συνεργασία με Invel και LGT για ισχυρό «παίκτη» στα logistics

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα θεσμική πλατφόρμα logistics συνδυάζει τόσο υφιστάμενα εν λειτουργία ακίνητα όσο και ένα χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη σε στρατηγικά σημεία των βασικών κόμβων logistics της Αττικής και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Με τον σχεδιασμό να προβλέπει περαιτέρω επενδύσεις, στόχος είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με συνολική αξία ανάπτυξης (Gross Development Value - GDV) που θα υπερβαίνει τα €500 εκατ.

Η PRODEA Investments προχωρά σε συνεργασία με την Invel Real Estate, μέσω του fund της, Invel Eudora Fund 2 («το Fund»), και την LGT Capital Partners, διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία μίας από τις κορυφαίες θεσμικές επενδυτικές πλατφόρμες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης κανονιστικής διαδικασίας, το Fund και η LGT Capital Partners θα αποκτήσουν ποσοστό 49% στην πλατφόρμα logistics της PRODEA, έναντι συνολικού τιμήματος σε περίπου €31 εκατ.

Η πλατφόρμα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων ακινήτων και έργων υπό ανάπτυξη, σε στρατηγικές τοποθεσίες στους βασικούς κόμβους logistics της Αττικής. Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 130.000 τ.μ. πλήρως μισθωμένων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας σημαντική παρουσία στην αγορά και σταθερές ταμειακές ροές, μέσα από μια διαφοροποιημένη βάση αξιόπιστων μισθωτών.

Παράλληλα, το αναπτυξιακό πλάνο της πλατφόρμας περιλαμβάνει έργα συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τ.μ., τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής, με περισσότερο από το 70% των υπό ανάπτυξη χώρων να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED Gold, ενώ όλα τα ακίνητα θα ενσωματώνουν υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.

Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών έχει ενισχύσει τη ζήτηση, οδηγώντας τα τελευταία χρόνια σε άνοδο των μισθωμάτων, αλλά και συμπίεση των αποδόσεων. Παρά την εξέλιξη αυτή, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικό περιθώριο αποδόσεων σε σύγκριση με τις πιο ώριμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Ο συνδυασμός ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης, περιορισμένης προσφοράς και ελκυστικών αποτιμήσεων διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Αξιοποιώντας το ήδη εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης, οι τρεις εταίροι σχεδιάζουν να ενισχύσουν περαιτέρω την πλατφόρμα μέσω νέων επενδύσεων στην ελληνική αγορά logistics.

Η PRODEA Investments θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται την ανάπτυξη και το χαρτοφυλάκιο της πλατφόρμας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ομάδας της και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής.

Η συνεργασία με το Fund και την LGT Capital Partners αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας, της στρατηγικής και των προοπτικών ανάπτυξης της πλατφόρμας. Ο συνδυασμός θεσμικών κεφαλαίων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στη βάση ενός κοινού μακροπρόθεσμου οράματος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κορυφαίας θεσμικής επενδυτικής πλατφόρμας logistics στην Ελλάδα, με στόχο η αξία του χαρτοφυλακίου να υπερβεί τα €500 εκατ.

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