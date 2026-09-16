Μαρινάκης μετά τη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: Ισχυρότερη η στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα παραγωγική.

Στο επίκεντρο, όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, βρέθηκε η στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι δεσμοί των δύο χωρών ενισχύονται και εμβαθύνονται διαρκώς, με συνεργασίες σε σημαντικούς τομείς. Παράλληλα, υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας και τη σημασία των σταθερών συμμαχιών σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία.

«Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ σήμερα με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες.

Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής» αναφέρει στην ανάρτηση του ο Παύλος Μαρινάκης.

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