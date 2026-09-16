Ισραήλ: «Μάχη» για την ψήφο των ομογενών – Ο Νετανιάχου κατά της πρωτοβουλίας

Στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή προσέφυγε το Λικούντ, το κόμμα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας να σταματήσει πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επιστροφής Ισραηλινών που ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η προσφυγή αφορά το πρόγραμμα «Fly&Vote», το οποίο οργανώνει η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση America-Israel Democracy Coalition (AID Coalition), καθώς και άλλες σχετικές δράσεις. Το Λικούντ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενδέχεται να παραβιάζουν την εκλογική νομοθεσία και τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων.

Η προσφυγή του Λικούντ

Ο δικηγόρος του Λικούντ, Ίλαν Μπόμπαχ, υπέβαλε την προσφυγή στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ. Σύμφωνα με το κόμμα, η παροχή οικονομικών ή άλλων διευκολύνσεων σε ψηφοφόρους με σκοπό να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για να ψηφίσουν μπορεί να συνιστά παράνομη παροχή ωφελήματος και να εγείρει ζητήματα βάσει της εκλογικής νομοθεσίας.

Το Λικούντ στρέφεται ειδικότερα κατά του προγράμματος «Fly&Vote», υποστηρίζοντας ότι οι προνομιακές τιμές που επιτυγχάνονται μέσω ομαδικών κρατήσεων και άλλες διευκολύνσεις συνιστούν πλεονέκτημα που συνδέεται με την εκλογική διαδικασία.

Η προσφυγή έρχεται ενώ αυξάνεται το ενδιαφέρον Ισραηλινών που ζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ισραήλ δεν προβλέπει γενική δυνατότητα ψήφου από το εξωτερικό, με περιορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και εκπροσώπων του κράτους. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να ψηφίσουν πρέπει να μεταβούν στο Ισραήλ.

Περισσότεροι από 30.000 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

Το πρόγραμμα «Fly&Vote» αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί του εξωτερικού έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να ταξιδέψουν στη χώρα για τις εκλογές. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο αριθμός των ενδιαφερομένων ξεπερνά τις 30.000, ενώ ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευκολύνει την επιστροφή έως και 50.000-70.000 ψηφοφόρων.

Η AID Coalition υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία είναι μη κομματική και ότι δεν χρηματοδοτεί τα αεροπορικά εισιτήρια των ψηφοφόρων. Όπως έχει αναφέρει, παρέχει πληροφορίες, διοικητική υποστήριξη και διευκολύνσεις για την οργάνωση των ταξιδιών, με το κόστος να βαρύνει τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός κατηγορεί το Λικούντ ότι επιχειρεί να αποτρέψει Ισραηλινούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό από το να επιστρέψουν στη χώρα και να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Η AID Coalition υποστηρίζει ότι δεν εξετάζει τις πολιτικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων και ότι σκοπός της είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής στις εκλογές.

Στο επίκεντρο η εκλογική μάχη

Η διαμάχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 27ης Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό και δυσκολίες για τον σχηματισμό σταθερής κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η κινητοποίηση των Ισραηλινών που ζουν εκτός χώρας έχει ήδη προκαλέσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς η επιστροφή τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή σε μια αναμέτρηση με περιορισμένες διαφορές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή καλείται πλέον να εξετάσει τα επιχειρήματα του Λικούντ και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συμβαδίζουν με το ισχύον εκλογικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.