Wall: «Βουτιά» 600 μονάδων για Dow λόγω αύξησης επιτοκίων & δηλώσεων Γουόρς για επίμονο πληθωρισμό

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε την Τετάρτη 16/9, καθώς η Federal Reserve προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, ενώ ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Kevin Warsh, υπογράμμισε ότι ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.

Ο Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, έχασε 631 μονάδες ή 1,21%, με τις χρηματοοικονομικές μετοχές να ηγούνται των απωλειών. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος. Και οι τρεις βασικοί δείκτες κινήθηκαν αρχικά ανοδικά, προτού η Fed ανακοινώσει την απόφασή της και ο Warsh παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σε ομόφωνη απόφαση, η Fed αύξησε το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το εύρος-στόχο στο 3,75%-4%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Ιούλιο του 2023. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση εντός του έτους.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

Οι αγορές αρχικά αντιμετώπισαν την αναμενόμενη αύξηση χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις. Ωστόσο, στη συνέχεια οι μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς ο Warsh επανέλαβε κατά τη συνέντευξη Τύπου ότι ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε εκ νέου το 5%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η Fed μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, παρά τη νέα αύξηση των επιτοκίων.

«Η απλή πραγματικότητα είναι ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και παραμένει υψηλός για πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο Warsh κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της Fed. «Οι μετρήσεις του πληθωρισμού αυτό το καλοκαίρι δεν μου δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά».

Ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της B. Riley Wealth, σημείωσε ότι, αν και η απόφαση της Fed ήταν «εντός των προσδοκιών», τα «πιο επιθετικά» σχόλια του Warsh θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα.

«Η αγορά αυτή τη στιγμή λαμβάνει τα μηνύματά της από την απόδοση του 10ετούς, η οποία ξεπερνά και πάλι το 5%, ένα τεράστιο ψυχολογικό επίπεδο», ανέφερε ο Hogan. Όπως πρόσθεσε, η αντίδραση στην καμπύλη των αποδόσεων, σε συνδυασμό με την προοπτική ενός περιβάλλοντος επίμονου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρα για τις αγορές βραχυπρόθεσμα.

Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κατέγραφαν τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Φεβρουάριο, μετά την απόφαση της Fed.

Οι μετοχές της Bank of America και της Wells Fargo υποχώρησαν περίπου 3% η καθεμία, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να περιορίσουν την πιστωτική επέκταση και να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Πτώση σημείωσαν επίσης οι μετοχές των American Express και Goldman Sachs.

Στις πιέσεις για την αμερικανική οικονομία προστίθεται και η άνοδος των τιμών του ντίζελ. Οι τιμές στις ΗΠΑ έφτασαν την Παρασκευή τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά, εν μέσω συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά που αποδίδονται στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν. Παράλληλα, οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Intel κινήθηκε ανοδικά, περιορίζοντας τις απώλειες στον Nasdaq, μετά από δημοσίευμα ότι η αμερικανική εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον νοτιοκορεατικό κολοσσό μνημών SK Hynix για την κατασκευή ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

«Βουτιά» άνω του 3% για το πετρέλαιο

Απώλειες άνω του 3% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, την Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει την αγορά ότι ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υπέστη ζημιές, θα επαναλειτουργήσει μέσα σε λίγες ημέρες.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε 3,84% και έκλεισε στα 101,77 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent έχασε 3,40% και διαμορφώθηκε στα 105,07 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές έχουν "εκτοξευθεί" περισσότερο από 16% αυτόν τον μήνα, καθώς οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο έχουν κλιμακωθεί απότομα.