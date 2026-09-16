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Στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Ρούμπιο: Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιών του
Ειδήσεις
23:27 - 16 Σεπ 2026

Στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Ρούμπιο: Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιών του

Reporter.gr Newsroom
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Στην Αθήνα αναμένεται να μεταβεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχεδιάζει να επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα στις αρχές του επόμενου μήνα, συνοδευόμενος από στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και από δύο υφυπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και στην ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η επίσκεψη εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Χαρακτηριστική ήταν και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μεταξύ Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και Αμερικανών ομολόγων τους. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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