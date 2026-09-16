Διαστημικά όπλα: Οι ΗΠΑ άνοιξαν το χορό, ακολουθούν Κίνα και Ρωσία

Η ηγεσία του Πενταγώνου δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει όπλα στο διάστημα, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ένα αυστηρά απόρρητο κυβερνητικό μυστικό.

Για χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφευγαν να μιλήσουν για διαστημικά όπλα. Τώρα, αξιωματούχοι της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (Space Force), καθώς και άνθρωποι που γνωρίζουν από κοντά το έργο της υπηρεσίας, λένε ότι γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν δημόσια τις δυνατότητές τους στο διάστημα, καθώς στο μέλλον θα χρειαστούν ακόμη περισσότερες, την ώρα που χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία επιδιώκουν να αφαιρέσουν από την Αμερική το πλεονέκτημά της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση να συζητηθούν ανοιχτά τέτοια όπλα δεν βασίστηκε σε κάποιο παγκόσμιο γεγονός ή σε κάποια τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει σημαντικές αυξήσεις στη χρηματοδότηση προγραμμάτων διαστημικής ασφάλειας, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφερθεί συχνά στις αμερικανικές διαστημικές τεχνολογίες. Ορισμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέμεναν εδώ και καιρό ότι θα γινόταν μια πιο δημόσια συζήτηση σχετικά με τα όπλα που οι ΗΠΑ έχουν θέσει σε τροχιά.

Οι αποκαλύψεις αυτής της εβδομάδας σχετικά με τα όπλα σε τροχιά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστεί πιο αποδεκτή και συνηθισμένη η χρήση του διαστήματος από τον αμερικανικό στρατό για την προστασία και την υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων, σύμφωνα με αξιωματούχους. Όπως λένε, τέτοιες συζητήσεις θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε αντιπάλους που επιδιώκουν επίσης να θέσουν όπλα σε τροχιά.

«Είναι καιρός να μιλήσουμε γι’ αυτό — έχουμε τις δυνατότητες που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις συνολικά», δήλωσε την Τρίτη ο στρατηγός Ντάγκλας Σις (Douglas Schiess), ο ανώτατος αξιωματικός της Διαστημικής Δύναμης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο συνέδριο Air, Space & Cyber της Ένωσης Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων, στο Μέριλαντ.

Ο Σις αναφέρθηκε στη δυνατότητα της Κίνας και της Ρωσίας να παρεμβαίνουν σε δορυφόρους, επισημαίνοντας κινεζικά διαστημικά σκάφη εξοπλισμένα με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να αρπάξουν έναν δορυφόρο και να τον απομακρύνουν από την τροχιά του. Ο Σις δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει διαστημικά όπλα σε τροχιά που μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε «επιθέσεις που βασίζονται σε διαστημικές δυνατότητες», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτά τα συστήματα.

Οι δηλώσεις του Σις έγιναν μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του υπουργού Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ (Troy Meink), του αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ που εποπτεύει τόσο την Πολεμική Αεροπορία όσο και τη Διαστημική Δύναμη, ο οποίος περιέγραψε τις ΗΠΑ ως χώρα που διαθέτει «όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά» («on-orbit space control weapons»), στο ίδιο συνέδριο.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της Κίνας στο διάστημα και θεωρούν ότι η χώρα, μαζί με τη Ρωσία, αποτελεί απειλή για έναν τομέα στον οποίο οι ΗΠΑ κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τις δοκιμές και τις εκτοξεύσεις διαστημικών όπλων από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η αντίδραση Κίνας και Ρωσίας

Η Κίνα υποστηρίζει την ειρηνική χρήση του διαστήματος και αντιτίθεται σε μια κούρσα εξοπλισμών εκεί ή σε οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικοποίησής του, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις των ηγετικών στελεχών του Πενταγώνου.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους ανάπτυξη στο διάστημα και να στηρίξουν την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα με συγκεκριμένες ενέργειες», δήλωσε.

Εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ βασίζονται σε δορυφόρους για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι διαστημικές δυνατότητες επιτρέπουν στο Πεντάγωνο να εντοπίζει εκτοξεύσεις πυραύλων, να καθοδηγεί πυρομαχικά ακριβείας, να συλλέγει εικόνες από το πεδίο της μάχης, να πραγματοποιεί ασφαλείς επικοινωνίες και πολλά άλλα.

Η εξάρτηση του Πενταγώνου από το διάστημα έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις σε τροχιά. Παράλληλα, η Κίνα έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη ισοτιμίας διαστημικής ισχύος με τις ΗΠΑ έως το 2040. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεκίνο βρίσκεται σε τροχιά για να εκτοξεύσει τα επόμενα χρόνια χιλιάδες δικούς του δορυφόρους, μεταξύ των οποίων και δορυφόρους-όπλα.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε την ύπαρξη αμερικανικών διαστημικών όπλων σε τροχιά για την υπεράσπιση των διαστημικών μας υποδομών», δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις δείχνουν πως η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν διαστημικά όπλα, δήλωσε η Κάρι Μπίνγκεν (Kari Bingen), η οποία ειδικεύεται στην ασφάλεια της αεροδιαστημικής στον οργανισμό έρευνας Center for Strategic and International Studies.

Η επιβεβαίωση αυτή σηματοδοτεί επίσης ότι οι ΗΠΑ θα «προστατεύουν τις κοινές μας δυνάμεις στο έδαφος από δορυφόρους που θα χρησιμοποιούνταν για να τις στοχοποιήσουν», δήλωσε.

Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, ανησυχούν ότι η επιβεβαίωση αυτή θα μπορούσε να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.

«Η ανησυχία είναι ότι αυτό θα μπορούσε είτε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση, εάν η Κίνα και η Ρωσία επιλέξουν να κάνουν παρόμοιες δηλώσεις, είτε να καταστήσει φυσιολογική την τοποθέτηση όπλων στο διάστημα», δήλωσε η Βικτόρια Σάμσον (Victoria Samson), η οποία διευθύνει τις προσπάθειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο διάστημα στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Secure World Foundation.

Τι είναι τα διαστημικά όπλα

Τα διαστημικά όπλα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Μεταξύ αυτών είναι οι ρομποτικοί βραχίονες που είναι προσαρτημένοι σε δορυφόρους και θα μπορούσαν να συλλάβουν διαστημικά σκάφη ή να τα ωθήσουν εκτός της τροχιάς τους. Δορυφόροι θα μπορούσαν επίσης να εξοπλιστούν με λέιζερ υψηλής ισχύος ή μικροκύματα, τα οποία θα στοχεύουν τα ηλεκτρονικά συστήματα διαστημικών μέσων του αντιπάλου. Τα συστήματα παρεμβολών (jammers) θα επιχειρούσαν να διακόψουν τα σήματα που εκπέμπουν οι δορυφόροι.

Ορισμένες μορφές μάχης στο διάστημα που έχουν γίνει δημοφιλείς μέσω των κινηματογραφικών ταινιών δεν είναι εφικτές σε τροχιά, μεταξύ άλλων οι γρήγορες αερομαχίες μεταξύ διαφορετικών διαστημικών σκαφών. Η ανάπτυξη ενός δορυφόρου που να είναι ικανός να πραγματοποιεί ευέλικτες και ταχείες κινήσεις μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί συστήματα πρόωσης και καύσιμα.

Παρόλα αυτά, ο αμερικανικός στρατός και αρκετές αμερικανικές εταιρείες εργάζονται πάνω σε διαστημικά σκάφη που μπορούν να αλλάζουν θέση ταχύτερα, προετοιμαζόμενοι για ένα διαστημικό περιβάλλον στο οποίο ο ανταγωνισμός και η αντιπαράθεση θα είναι εντονότερα και όπου διαστημικά σκάφη διαφορετικών χωρών θα πραγματοποιούν κοντινές προσεγγίσεις μεταξύ τους.