ΠΑΣΟΚ: «Πρωτοφανές φιάσκο» με τα ΝΠΠΕ – Σφοδρή επίθεση Παραστατίδη στην κυβέρνηση

Τροπολογία για τις άκυρες άδειες των ΝΠΠΕ: Το κυβερνητικό σχέδιο εμπορευματοποίησης και απορρύθμισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζεται αναφέρει σε ανακοίνωση του ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Στέφανος Παραστατίδης.

Και συνεχίζει ο κ. Παραστατίδης τονίζοντας: «Η νυχτερινή τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας σε άσχετο νομοσχέδιο για τα ΝΠΠΕ αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του πρωτοφανούς μπάχαλου που προκάλεσε η ψήφιση και η εφαρμογή του νόμου για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

Το πρωτοφανές φιάσκο των Ν.Π.Π.Ε. του νόμου Πιερρακάκη δεν οφείλεται σε «πλημμέλειες της διοικητικής διαδικασίας και του κανονιστικού πλαισίου». Είναι αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής του Νόμου η οποία στο πλαίσιο της ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί ένα μηχανισμό αναπαραγωγής πλημμελειών προς εξυπηρέτηση του κυβερνητικού σχεδίου.

Ο υπερβάλλων ζήλος της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των οικονομικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τα ΝΠΠΕ είναι δε τόσο έντονος που τους οδηγεί σε αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών στη βάση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που υποτίθεται ότι συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί!

Πρόκειται για πρωτοφανή ρύθμιση που ενέχει τον κίνδυνο να ανοίξει νέες κερκόπορτες ακαδημαϊκής αναγνώρισης και να ολοκληρώσει την πλήρη απορρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή που το δημόσιο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο απειλείται με εξαφάνιση, η Κυβέρνηση πριμοδοτεί την διάλυση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό γεωγραφικό υδροκεφαλισμό και την ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση πτυχίων «υψηλής ζήτησης».

Το ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται σε «πλημμέλειες της διοικητικής διαδικασίας», όπως επιχειρεί σήμερα να ισχυριστεί η Κυβέρνηση.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να χαμηλώνει διαρκώς τον πήχη της ποιότητας, της ρύθμισης και της αξιοπιστίας, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.

Πρόκειται για μία πολιτική , θεσμική και νομοθετική συμπεριφορά που δημιουργεί και πάλι συνθήκες που κατά πάσα πιθανότητα – πέραν των άλλων – θα οδηγήσουν και σε νέες δικαστικές περιπέτειες με πραγματικά θύματα φοιτητές και γονείς των Ν.Π.Π.Ε.».