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Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust
Χρηματιστήριο
11:08 - 25 Ιουν 2026

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank ανακοινώνει σε σχέση με την προαιρετική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου που δημοσιεύτηκε στις 27.05.2026, ότι στις 24.06.2026, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, ο ίδιος προέβη εξωχρηματιστηριακά στην απόκτηση των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. (ως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο), ήτοι στην απόκτηση 2.193.345 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στην τιμή των €20,20 ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων περαιτέρω ανακοινώνει, ότι η προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ως αναφέρεται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου (η «Προϋπόθεση»), για την απόκτηση από αυτόν του ελάχιστου αριθμού 2.100.601 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έχει πλέον ικανοποιηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (ως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) κατέχουν πλέον συνολικά (άμεσα ή έμμεσα) 2.193.345 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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