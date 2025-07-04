Austriacard Holdings: Τι αλλάζει στα εταιρικά όργανα

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Τις αποφάσεις που έλαβε το Εποπτικό Συμβούλιο της Austriacard Holdings AG γνωστοποίησε σήμερα, Παρασκευή 4/7, η εταιρεία με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο ως Πρόεδρο και τον DDr. Martin Wagner ως Αναπληρωτή πρόεδρο.

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος

Martin Wagner, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Νικόλαος Λύκος, Μέλος

Stefano Brusoni, Μέλος

Κατόπιν των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο και DDr. Martin Wagner ως μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, πέραν του υφιστάμενου μέλους κ. Ιωάννη Κωστόπουλου.

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει ως εξής:

Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος, Εμπειρογνώμονας Αποδοχών

Martin Wagner, Μέλος

Νικόλαος Λύκος, Μέλος

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Κωστόπουλο και Prof. Stefano Brusoni ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πέραν του υφιστάμενου μέλους DDr. Martin Wagner (Πρόεδρος και Οικονομικός Εμπειρογνώμονας).

Μετά την απόφαση αυτή, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, διαμορφώνεται ως εξής:

Martin Wagner, Πρόεδρος και Οικονομικός Εμπειρογνώμονας

Ιωάννης Κωστόπουλος, Μέλος

Stefano Brusoni, Μέλος

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και μετά την παραίτηση του κ. Λύκου από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Εμμανουήλ Κόντο, νυν Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, ως νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταρείας.