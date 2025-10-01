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ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέο ομολογιακό δάνειο €3,7 εκατ. – Κάλυψη από την Alpha Bank
Ανακοινώσεις
15:47 - 01 Οκτ 2025

ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέο ομολογιακό δάνειο €3,7 εκατ. – Κάλυψη από την Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., συνεχίζοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €3.722.054, με ημερομηνία έκδοσης την 29η Σεπτεμβρίου 2025. 

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ής Αυγούστου 2025 και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την ALPHA BANK Α.Ε.

Πρόκειται για τριετές δάνειο, χωρίς εξασφαλίσεις, που στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στις γραμμές παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού.

Το επενδυτικό αυτό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση της ΚΡΙ-ΚΡΙ για ανάπτυξη μέσω καινοτομίας και εκσυγχρονισμού.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, προχώρησε την 29/9/2025, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους € 3.722.054, βάσει της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 20/8/2025.

Το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ALPHA BANK ΑΕ.

Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

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