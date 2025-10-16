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Νέα μέλη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου
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11:42 - 16 Οκτ 2025

Νέα μέλη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου (ΕΚ), που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2025, δύο νέα μέλη εξελέγησαν στη Διαχειριστική Επιτροπή, στη θέση των παραιτηθέντων μελών κυρίας Ευαγγελίας Αθανασίου και κύριου Κίμωνα Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλου.

Στη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΕΚ κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για τις πρόσφατες εξελίξεις του Οργανισμού, την επιτυχή πορεία των οικονομικών μεγεθών για το τρέχον έτος, καθώς και την έναρξη διαδικασίας εκπόνησης μελέτης σχετικά με το ποσοστό εισφοράς για τη χρηματοδότησή του, με στόχο τη μείωσή της προς όφελος των εταιρειών-μελών και των καταναλωτών.

Τα νέα μέλη που εξελέγησαν είναι:

  • κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος, εκπρόσωπος της Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.,
  • κ. Ιωάννης Μαλλιαρός, εκπρόσωπος της Interasco Α.Ε.Γ.Α.

Η Διαχειριστική Επιτροπή και η Διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου καλωσορίζουν τα νέα μέλη και τους εύχονται καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες τους προς τα απερχόμενα μέλη, για τη συμβολή και την υποστήριξή τους στο έργο του Φορέα.

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