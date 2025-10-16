Η ANZ προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει $4.400 ανά ουγγιά έως το τέλος του 2025

Η ANZ προέβλεψε την Πέμπτη (16/10) ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2025, λόγω της αύξησης γεωπολιτικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών αβεβαιοτήτων, καθώς και των προσδοκιών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η ANZ εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα κορυφωθεί κοντά στα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τον Ιούνιο του 2026, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σταδιακή πτώση το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς η Fed ολοκληρώνει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και θα υπάρξει σαφήνεια σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και τις πολιτικές εμπορικών δασμών.

Παρά ταύτα, η τράπεζα τόνισε πιθανούς κινδύνους πτώσης, όπως μια πιο επιθετική στάση της Fed και απροσδόκητη οικονομική ανάπτυξη. «Με αποδόσεις που ξεπερνούν το 60% στα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι στιγμής φέτος, η άνοδος εξακολουθεί να φαίνεται ισχυρή και δεν δείχνει σημάδια απώλειας δυναμικής. Δεν βλέπουμε κανένα βραχυπρόθεσμο παράγοντα που θα μπορούσε να αντιστρέψει την τρέχουσα ανοδική τάση, αν και είναι πιθανή μια υγιής διόρθωση», δήλωσε η ANZ.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε νέο ρεκόρ στα 4.241,77 δολάρια σήμερα, καθώς οι επενδυτές ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις τους σε ασφαλή καταφύγια μετά την επανεμφάνιση των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών στην Κίνα, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ αύξησαν την ελκυστικότητα του μετάλλου.

Η UBS, από την πλευρά της, επισήμανε την πιθανότητα μείωσης των πραγματικών επιτοκίων, πιθανώς σε αρνητικό έδαφος, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του χρυσού για τα χαρτοφυλάκια. Η επενδυτική τράπεζα προβλέπει ότι ο χρυσός θα ανέλθει προς το ανώτατο όριο των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά.