DOTSOFT A.E.: Μεγάλη αύξηση στα κέρδη το 2025 - Στο +111,5% το EBITDA

H εταιρεία DOTSOFT A.E. (η «Εταιρεία»), παραγωγός ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2023, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές της επιλογές και ενισχύουν την ταυτότητα της Εταιρείας ως πρωτοπόρο στον τομέα δραστηριότητάς της.

Οι επενδύσεις στις νέες εκδόσεις των προϊόντων της, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της και η ισχυρότερη παρουσία της Εταιρείας στο εξωτερικό μέσω νέων συμβάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς, έχει αποτυπωθεί στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, και στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που ξεπερνά τα €50 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2025 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 74,3% και ανήλθε σε €24,81 εκατ. έναντι €14,23 εκατ. το 2024. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια του μεγάλου αριθμού έργων που ανέλαβε η Εταιρεία κατά το 2025 αλλά και της περαιτέρω ενίσχυσης της πελατειακής της βάσης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε €11,95 εκατ. έναντι €6,25 εκατ. το 2024, και το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 48% έναντι 44% το 2024.

Η βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων στη χρήση 2025 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη έργων με σημαντικό περιθώριο κέρδους.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 111,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2024 και ανήλθαν σε €9,19 εκατ. από €4,34 εκατ. που ήταν το 2024, ως απόρροια της αύξησης του αριθμού νέων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό και των συμβολαίων συντήρησης. Τα βασικά σημεία που αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας είναι τα εξής:

Αυξήθηκε κατά 40% η πελατειακή βάση ενώ διατηρήθηκε σε ποσοστό 100% ο αριθμός των ενεργών συμβολαίων συντήρησης

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €11,95 εκατ. έναντι €6,25 εκατ. το 2024

Βελτιώθηκε το περιθώριο κέρδους σε 48% από 44%

Αυξήθηκαν κατά 111,5% τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA), σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2024

Αυξήθηκαν κατά 15% οι νέοι πελάτες που αφορούν μεταξύ άλλων και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (European Agencies)

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας για το 2026, εστιάζουν στα ακόλουθα σημεία: