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DOTSOFT A.E.: Μεγάλη αύξηση στα κέρδη το 2025 - Στο +111,5% το EBITDA
Ανακοινώσεις
17:52 - 31 Μαρ 2026

DOTSOFT A.E.: Μεγάλη αύξηση στα κέρδη το 2025 - Στο +111,5% το EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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H εταιρεία DOTSOFT A.E. (η «Εταιρεία»), παραγωγός ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2023, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές της επιλογές και ενισχύουν την ταυτότητα της Εταιρείας ως πρωτοπόρο στον τομέα δραστηριότητάς της.

Οι επενδύσεις στις νέες εκδόσεις των προϊόντων της, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της και η ισχυρότερη παρουσία της Εταιρείας στο εξωτερικό μέσω νέων συμβάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς, έχει αποτυπωθεί στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, και στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που ξεπερνά τα €50 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2025 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 74,3% και ανήλθε σε €24,81 εκατ. έναντι €14,23 εκατ. το 2024. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια του μεγάλου αριθμού έργων που ανέλαβε η Εταιρεία κατά το 2025 αλλά και της περαιτέρω ενίσχυσης της πελατειακής της βάσης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε €11,95 εκατ. έναντι €6,25 εκατ. το 2024, και το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 48% έναντι 44% το 2024.

Η βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων στη χρήση 2025 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη έργων με σημαντικό περιθώριο κέρδους.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 111,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2024 και ανήλθαν σε €9,19 εκατ. από €4,34 εκατ. που ήταν το 2024, ως απόρροια της αύξησης του αριθμού νέων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό και των συμβολαίων συντήρησης. Τα βασικά σημεία που αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας είναι τα εξής:

  • Αυξήθηκε κατά 40% η πελατειακή βάση ενώ διατηρήθηκε σε ποσοστό 100% ο αριθμός των ενεργών συμβολαίων συντήρησης
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €11,95 εκατ. έναντι €6,25 εκατ. το 2024
  • Βελτιώθηκε το περιθώριο κέρδους σε 48% από 44%
  • Αυξήθηκαν κατά 111,5% τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA), σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2024
  • Αυξήθηκαν κατά 15% οι νέοι πελάτες που αφορούν μεταξύ άλλων και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (European Agencies)

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας για το 2026, εστιάζουν στα ακόλουθα σημεία:

  • Ολοκλήρωση όλων των έργων στον τομέα των έξυπνων πόλεων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης
  • Ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων των κάθετων εφαρμογών στους τομείς της καθαριότητας, της κινητικότητας, της διαχείρισης στόλου αλλά και της διαχείρισης αστικού πρασίνου
  • Συνέχιση των έργων Ψηφιοποίησης που αφορούν το Κτηματολόγιο, τις Πολεοδομίες καθώς και τα Υπουργεία Υγείας, Δικαιοσύνης
  • Ολοκλήρωση των σύνθετων έργων σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων που έχει συμβασιοποιήσει η εταιρεία το 2025 και συμμετοχή στον νέο κύκλο διαγωνισμών Smart Cities που αφορούν Δήμους
  • Ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων με έργα σε Δήμους του εξωτερικού όπως οι πόλεις Σόφια, Ισσύ-λε-Μουλινώ (Γαλλία), Πίλσεν (Τσεχία), Γκρενόμπλ, Πριέντορ (Βοσνία Ερζεγοβίνη). DOTSOFT A.E.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της Εταιρείας σε διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε τομείς όπως συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας και ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data)
  • Δημοσίευση της νέας έκδοσης πλατφόρμας Έξυπνων πόλεων με χρήση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης και Blockchain.
  • Συμμετοχή σε Smart City Infrastructure Projects στα οποία οι εφαρμογές και λύσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται σε έργα υποδομών.
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