ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jumbo: Απορρόφησε πλήρως τη θυγατρική της, Herald Ελλάς
Ανακοινώσεις
18:10 - 09 Απρ 2026

Jumbo: Απορρόφησε πλήρως τη θυγατρική της, Herald Ελλάς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 15.12.2025 και 25.02.2026 ανακοινώσεών της, ολοκληρώθηκε την 9η Απριλίου 2026 η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της κατά 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία  «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19), των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν.

Η υπ’ αριθ. 4066743ΑΠ/09.04.2026 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δι’ απορρόφησης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 09.04.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 6019057.

Με δεδομένο ότι η Απορροφώμενη ήταν κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και χωρίς έκδοση νέων μετοχών και δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.ΜΗ, η οποία έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και η Εταιρεία κατέστη αυτοδικαίως καθολικός διάδοχος της ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ
Ανακοινώσεις

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

Jumbo: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Capital Group Companies
Ανακοινώσεις

Jumbo: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Capital Group Companies

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ανακοινώσεις

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 4% το πρώτο τετράμηνο
Επιχειρήσεις

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 4% το πρώτο τετράμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 18:09

Καφούνης από Αρχαία Κόρινθο: Υψηλή επισκεψιμότητα, χαμηλό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 18:05

AKTOR: Η Blue Silk συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:04

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 24 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:52

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 17:51

Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:46

Μπάιντεν: Έγραψε βιβλίο με επίκεντρο τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Πολιτική
15/07/2026 - 17:42

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 17:20

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 16:34

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα υπέρμαχος του ενεργειακού ρεαλισμού και της ισόρροπης αναθεώρησης του EU ETS

Εργασιακά
15/07/2026 - 16:28

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:10

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ