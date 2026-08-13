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Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities
Αναλύσεις
09:27 - 13 Αυγ 2026

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Reporter.gr Newsroom
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Νέα τιμή-στόχο στα 31,30 ευρώ, από 35 ευρώ προηγουμένως, δίνει η NBG Securities για τη Jumbo, διατηρώντας τη σύσταση Outperform και εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 19%.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η πρόσφατη υποαπόδοση της μετοχής αντανακλά κυρίως τις ανησυχίες για την επιβράδυνση των πωλήσεων, τις πιέσεις στη Ρουμανία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επτάμηνο, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν περίπου 5%, με ισχυρές επιδόσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ενώ στη Ρουμανία υποχώρησαν 6%.

Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για αύξηση πωλήσεων 5% και καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ. Η NBG Securities χαρακτηρίζει ανθεκτικό το επιχειρηματικό μοντέλο, υπογραμμίζοντας την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, τα υψηλά διαθέσιμα και τη μερισματική απόδοση 4,1%-4,9% την περίοδο 2026-2028.

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