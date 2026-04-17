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Austriacard Holdings: Πώληση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στη Seglan έναντι €2,25 εκατ.
Ανακοινώσεις
11:15 - 17 Απρ 2026

Austriacard Holdings: Πώληση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στη Seglan έναντι €2,25 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει την υπογραφή Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) στις 07.04.2026, σχετικά με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της 25% στη SEGLAN S.L. («Seglan») στην αγοράστρια εταιρία DIUSFRAMI S.A. (τρίτο μέρος, μη συνδεδεμένο με την Εταιρία και τις θυγατρικές της), έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά ύψους €2,25εκ.

Επιπλέον του τιμήματος της συναλλαγής, η Εταιρία έλαβε μέρισμα ποσού περίπου €0,3εκ από τη Seglan, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Seglan την 01.04.2026. Η λογιστική αξία του ποσοστού συμμετοχής 25% στην ελεγμένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρίας την 31.12.2025 ανερχόταν σε περίπου €0,4εκ (αποτιμάται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και ταξινομείται στις «Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις»).

Από τη συναλλαγή αναμένεται να προκύψει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου €2,2εκ, το οποίο θα αναγνωριστεί στα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2026 της Εταιρίας. Η συναλλαγή δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Εταιρίας.

Η Seglan, με έδρα τη Μαδρίτη, δραστηριοποιείται στην παροχή λογισμικού πληρωμών και πλατφορμών έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων μεταφορών, με πελάτες στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρίας να βελτιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της, να ανακατανείμει πόρους προς τις κύριες δραστηριότητές της, καθώς και να εστιάσει σε επιχειρήσεις με σαφή στρατηγική συνάφεια, στις οποίες διαδραματίζει ενεργό ρόλο.

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